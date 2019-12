Diverse reisverzekeraars verhogen dekking contant geld voor Griekenlandgangers

In een eerder bericht schreven we al dat Griekenlandgangers last zullen hebben van de Griekse schuldencrisis. Het advies is om voldoende contant geld mee te nemen voor de volledige reisduur.

De volgende reisverzekeraars hebben inmiddels besloten de maximumvergoedingen bij diefstal of verlies van contant geld tijdelijk te verhogen:

Let op: deze ruimere dekking geldt alleen voor Griekenland.

Dit zeggen de verzekeraars:



Allianz Global Assistance: 'Als je bij het afsluiten van de reisverzekering een dekking voor contant geld hebt afgesloten is verlies of diefstal van geld of reischeques tijdens de reis verzekerd. Gezien de huidige situatie in Griekenland is deze dekking nu tijdelijk verhoogd met €750. Heb je deze dekking niet afgesloten, dan ben je verzekerd tot maximaal €750. De uitgebreide dekking geldt vanaf maandag 29 juni tot en loopt in ieder geval tot en met zondag 12 juli 2015 voor alle verzekeringen die zijn afgesloten voor maandag 6 juli. Daarna wordt opnieuw bekeken hoe de situatie in Griekenland zich ontwikkelt.'

Europeesche: 'Voor diefstal of verlies van cash geld krijgt u een vergoeding op uw reisverzekering als u hiervoor de extra dekking ‘Geld’ heeft meeverzekerd. De Kortlopende Reisverzekering vergoedt maximaal €500 per persoon per reis. De Doorlopende Verzekering voor Reizen vergoedt normaalgesproken maximaal €500 per verzekering. Voor Griekenland hebben wij de dekking uitgebreid naar €500 per persoon, met een maximum van €1000 per verzekering. Dit geldt alleen voor de periode tot 15 juli 2015.'

Nationale-Nederlanden: 'Tijdelijk hebben wij de maximale dekking, voor reizen naar Griekenland, die (gedeeltelijk) in juli 2015 plaatsvinden verhoogd naar maximaal €500 per verzekerde per reis en €1500 per polis per reis bij bijvoorbeeld diefstal. Mocht u niet meer nodig hebben dan dat bedrag, neem dan ook niet meer mee.' De reis moet voor 1 juli zijn geboekt.

Univé: 'Contant geld is standaard meeverzekerd op de Univé Reisverzekering wanneer dit wordt gestolen of verloren. Afhankelijk van het gekozen verzekerd bedrag voor bagage geldt een maximering van €350, €250 of €150 per persoon per reis. Univé adviseert de dekking voor contant geld goed te controleren en te verhogen tot het maximum van €350 per persoon per reis als de klant naar Griekenland gaat. Univé hanteert daarnaast een maximaal uit te keren bedrag. Dit bedraagt €750 per jaar per polis. Voor Griekenland geldt dit tijdelijk - juli en augustus - niet. Dus kan een gezin met 4 personen €350 x 4 = €1400 terugkrijgen bij diefstal of verlies van geld of geldwaardigpapier.'

Wij adviseren Griekenlandsgangers om de bonnetjes van geldopnames goed te bewaren. Daarnaast dien je bij diefstal van geld hiervan aangifte te doen bij de lokale politie.

De Consumentenbond vroeg begin deze week aan het Verbond van Verzekeraars of niet alle reisverzekeraars tijdelijk de gelddekking voor Griekenlandgangers kunnen verhogen, maar de branche-organisatie ziet niets in dat idee.

Lees ook: