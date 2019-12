Meer fraudeurs lopen tegen de lamp

Nieuws|Schadeverzekeraars hebben vorig jaar 10.000 fraudeurs opgespoord. Naar verwachting gaan er dit jaar veel meer valse schadeclaims volgen. Bijvoorbeeld voor de groep 25-35-jarigen die via valse claims een deel van hun vakantie probeert terug te verdienen. In de eerste helft van 2017 gebeurde dat al 2 keer zo vaak als het jaar daarvoor.

In 2015 werden 8336 valse claims ontdekt en in 2014 stond het aantal op 7700; het aantal loopt op. Sinds het afgelopen najaar lopen fraudeurs het risico een schadeclaim van €532 aan de broek te krijgen. In de laatste weken van 2016 gebeurde dat ruim 500 keer.

Sancties

Behalve een schadeclaim van €532 zijn er nog andere sanctiemogelijkheden voor wie aantoonbaar verzekeringsfraude heeft gepleegd:

Je wordt door de verzekeraar geroyeerd.

Je komt op een zwarte lijst. Je kunt je dan nog wel verzekeren, maar alleen tegen bijzondere voorwaarden.

Grote bedriegers – in 2016 waren dat bijna 1 op 3 – kunnen voor een aantal jaren worden opgenomen in een waarschuwingssysteem. Dat maakt het voor hen lastig om een nieuwe verzekering aan te vragen en levert hoe dan ook hogere premies op.

Fraude jaagt premies omhoog voor iedereen

In totaal kwam vorig jaar voor €83 miljoen (2015: €79 miljoen) aan fraude aan het licht. Nog steeds maar een beperkt deel van de totale schade, die tussen de €250 en €800 miljoen wordt geraamd. Volgens Rudi Buis van brancheorganisatie het Verbond van Verzekeraars betalen huishoudens door alle fraude tientallen euro's per jaar te veel aan premie.

Opsporen fraudeurs steeds efficiënter

De verzekeraars worden wel steeds efficiënter in het vinden van fraudeurs. In 36% van de onderzoeken naar bedrog wordt daadwerkelijk fraude ontdekt. Een jaar eerder was dat bij 1 op 4 onderzoeken. Fraudeurs worden onder meer sneller herkend doordat verzekeraars meer informatie delen via het Centraal Informatie Systeem (CIS).

Door het CIS is bedrog tijdens het aanvragen van een verzekering makkelijker op te sporen. Bijvoorbeeld: als een consument een inboedelverzekering wil hebben, moet hij opgeven of hij in de afgelopen jaren weleens inboedelschade heeft geclaimd. Antwoordt hij ‘nee’ maar ziet de verzekeraar in het CIS dat hij wel degelijk meerdere keren heeft geclaimd, wordt de vraag nog eens gesteld. Liegt hij weer, dan wordt dat als fraude bestempeld. In ruim de helft van de 10.000 bewezen fraudegevallen gaat het om dit soort zaken.

Meeste fraude bij autoverzekeringen

Ook maken consumenten hun schade bij inbraken of auto-ongelukken regelmatig nét wat erger. Bijvoorbeeld door een nieuwe camera op te geven, terwijl die eigenlijk 4 jaar oud was, of een eerdere deuk in de auto ook op kosten van de verzekeraar te laten repareren. Met autoverzekeringen wordt sowieso al jaren het meest gefraudeerd, reisverzekeringen zijn 'goede' tweede.

Steeds meer fraude bij zorgverzekeringen

Eerder deze maand bleek dat ook zorgverzekeraars steeds meer fraude ontdekken. In 2016 brachten zij voor bijna €19 miljoen aan bedrog aan het licht, €8 miljoen meer dan een jaar eerder.

Bron: Verbond van Verzekeraars

