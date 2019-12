Orkaan Irma en je annuleringsverzekering

Verplichte maatregelen

Bij pakketreizen, geboekt via een ANVR-organisatie, heb je dekking bij calamiteiten zoals een aardbeving via het Calamiteitenfonds. Deze stichting compenseert de extra kosten of gemiste vakantiedagen als de vakantie moet worden aangepast of afgebroken vanwege een calamiteit. De vergoeding krijg je via de reisorganisatie.

De orkaan Irma raast nog altijd door het Caraïbisch gebied. Het is het orkaanseizoen. Formeel gezien is er nog geen sprake van een calamiteit. Niettemin heeft het Calamiteitenfonds de reisorganisaties, vooruitlopend op zijn besluit, opgedragen alle noodzakelijke maatregelen te nemen voor de veiligheid en gezondheid van hun klanten ter plaatse.

Boek je op dit moment een reis naar het getroffen deel van het Caraïbisch gebied, dan geldt de calamiteitendekking niet. Het gaat dan niet meer om een onverwachte of onvoorziene gebeurtenis.

Gratis annuleren bij TUI

Reisorganisatie TUI adviseert alle vakantiegangers die de komende dagen naar deze regio zouden reizen om 'na te denken over de reisplannen'. De deadline voor gratis annulering van een geboekte reis naar de Bahama's, Cuba en de Dominicaanse Republiek is, ongeacht de geplande aankomstdatum, verlengd tot 10 september. Neem hiervoor contact op met het reisbureau.

Reis-en annuleringsverzekering

Reizigers die door natuurgeweld willen afzien van hun reis draaien vaak zelf op voor de kosten. Zolang er geen negatief reisadvies is afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de geboekte accomodatie nog intact is en bereikbaar, kan de reisorganisatie besluiten de reis te laten doorgaan. Alleen angst is meestal geen geldige annuleringsreden.

Verschillende reis- en annuleringsverzekeraars bieden toch (deels) dekking:

Aegon: de doorlopende reisverzekering van het Aegon Woon- & VrijeTijdpakket dekt de annuleringskosten.

Allianz Global Assistance: er is alleen annuleringsdekking als 'angst ertoe leidt dat het medisch niet meer verantwoord is om te reizen'. Dus niet als je niet meer wilt of gewoonweg bang bent. Niet genoten vakantiedagen bij een afgebroken reis zijn alleen gedekt als er sprake is van een levensgevaarlijke situatie.

ANWB/Unigarant: er is annuleringsdekking als het gaat om een reis naar het getroffen gebied, maar alleen de annuleringskosten van het geboekte arrangement zijn verzekerd.

De Europeesche: annuleringskosten of niet-gebruikte reisdagen (bij een afgebroken reis) worden alleen vergoed met een annuleringsverzekering mét Allriskdekking. Je krijgt dan 75% van de annuleringskosten of niet gebruikte reisdagen, mits je de reis vóór 21 juli hebt geboekt.

Let op: De vergoedingen gelden vaak alleen als het Calamiteitenfonds en je reisorganisatie (deels) niet vergoeden. Neem contact op met je verzekeraar voor alle dekkingen en voorwaarden. Zelf samengestelde reizen (in plaats van pakketreizen) zijn niet altijd gedekt.

Vraag naar vergoeding

Vraag ook naar de eventuele vergoeding voor andere kosten, zoals extra reis- en verblijfkosten of beschadigde bagage. Die kosten en schades zijn vaak gedekt op de reisverzekering. Soms krijg je de annuleringskosten niet vergoed, maar het boeken van een accommodatie die is verwoest of onbereikbaar is geworden vanwege de natuurramp wél.

