Orkaan Irma en je annuleringsverzekering

Mark Drabbe Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:7 september 2017
Bij pakketreizen, geboekt via een ANVR-organisatie, heb je dekking bij calamiteiten zoals een aardbeving via het Calamiteitenfonds. Deze stichting compenseert de extra kosten of gemiste vakantiedagen als de vakantie moet worden aangepast of afgebroken vanwege een calamiteit. De vergoeding krijg je via de reisorganisatie.
De orkaan Irma raast nog altijd door het Caraïbisch gebied. Het is het orkaanseizoen. Formeel gezien is er nog geen sprake van een calamiteit. Niettemin heeft het Calamiteitenfonds de reisorganisaties, vooruitlopend op zijn besluit, opgedragen alle noodzakelijke maatregelen te nemen voor de veiligheid en gezondheid van hun klanten ter plaatse.
Boek je op dit moment een reis naar het getroffen deel van het Caraïbisch gebied, dan geldt de calamiteitendekking niet. Het gaat dan niet meer om een onverwachte of onvoorziene gebeurtenis.
Reisorganisatie TUI adviseert alle vakantiegangers die de komende dagen naar deze regio zouden reizen om 'na te denken over de reisplannen'. De deadline voor gratis annulering van een geboekte reis naar de Bahama's, Cuba en de Dominicaanse Republiek is, ongeacht de geplande aankomstdatum, verlengd tot 10 september. Neem hiervoor contact op met het reisbureau.
Reizigers die door natuurgeweld willen afzien van hun reis draaien vaak zelf op voor de kosten. Zolang er geen negatief reisadvies is afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de geboekte accomodatie nog intact is en bereikbaar, kan de reisorganisatie besluiten de reis te laten doorgaan. Alleen angst is meestal geen geldige annuleringsreden.
Verschillende reis- en annuleringsverzekeraars bieden toch (deels) dekking:
Let op: De vergoedingen gelden vaak alleen als het Calamiteitenfonds en je reisorganisatie (deels) niet vergoeden. Neem contact op met je verzekeraar voor alle dekkingen en voorwaarden. Zelf samengestelde reizen (in plaats van pakketreizen) zijn niet altijd gedekt.
Vraag ook naar de eventuele vergoeding voor andere kosten, zoals extra reis- en verblijfkosten of beschadigde bagage. Die kosten en schades zijn vaak gedekt op de reisverzekering. Soms krijg je de annuleringskosten niet vergoed, maar het boeken van een accommodatie die is verwoest of onbereikbaar is geworden vanwege de natuurramp wél.