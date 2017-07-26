Annuleren na aardbeving Kos en Bodrum wordt toch soms gedekt

Niet massaal terug door aardbeving

Nederlanders zijn volgens een bericht van Nu.nl niet massaal teruggevlogen vanuit Kos na de aardbevingen van vorige week. Voor wie dit wel doet, is het de vraag of de kosten voor het afbreken van de reis vergoed worden.

Angst is voor reis/annuleringsverzekeraars namelijk meestal geen geldige annuleringsreden, maar soms krijg je toch (deels) een vergoeding. De Consumentenbond ging de mogelijkheden na.

Reisorganisaties

Reisorganisaties (waar je de reis hebt geboekt) kunnen je accommodatie omboeken als deze onveilig blijkt. Zo zijn verschillende vakantiegangers in Kos overgebracht naar een ander hotel. Je kunt de reisorganisatie ook vragen of je de reis kunt wijzigen naar een andere bestemming. Houd er rekening mee dat je de extra kosten dan zelf moet betalen.

Reisorganisatie Corendon liet eerder al weten dat vakantiegangers die een reis naar Kos of Bodrum boekten en nog in Nederland waren, gratis konden omboeken.

Ook TUI heeft een coulanceregeling: tot 25 juli konden klanten die niet meer naar Kos wilden reizen vanwege de aardbeving hun reis omboeken.

Calamiteitenfonds

Bij pakketreizen, geboekt bij een ANVR-organisatie, heb je dekking bij calamiteiten zoals een aardbeving via het Calamiteitenfonds. Deze stichting compenseert de extra kosten of gemiste vakantiedagen als de vakantie moet worden aangepast of afgebroken vanwege een calamiteit. De vergoeding krijg je via de reisorganisatie.

Het fonds bepaalde na deze aardbeving dat alleen gasten van 2 hotels in Kos-stad - die hun deuren moesten sluiten - moesten worden gecompenseerd.

Heb je ná 21 juli een reis naar Kos of Bodrum geboekt, dan geldt deze dekking niet. Het gaat dan niet meer om een onverwachte of onvoorziene gebeurtenis.

Reis-en annuleringsverzekeringen

Reizigers die door de bevingen willen afzien van hun reis draaien vaak zelf op voor de kosten. Dit komt ook doordat er geen negatief reisadvies is afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder is angst doorgaans geen geldige annuleringsreden.

Verschillende reis/annuleringsverzekeraars bieden toch (deels) dekking:

Aegon: de doorlopende reisverzekering van het Aegon Woon- & VrijeTijdpakket dekt de annuleringskosten.

Allianz Global Assistance: er is alleen annuleringsdekking als 'angst ertoe leidt dat het medisch niet meer verantwoord is om te reizen', dus niet als je niet meer wil of gewoonweg bang bent. Niet genoten vakantiedagen bij een afgebroken reis zijn alleen gedekt als er sprake is van een levensgevaarlijke situatie.

ANWB/Unigarant: er is annuleringsdekking als het gaat om een reis naar het getroffen gebied, maar alleen de annuleringskosten van het geboekte arrangement zijn verzekerd.

De Europeesche: annuleringskosten of niet-gebruikte reisdagen (bij een afgebroken reis) worden alleen vergoed met een annuleringsverzekering mét Allriskdekking. Je krijgt dan 75% van de annuleringskosten of niet gebruikte reisdagen, mits je de reis vóór 21 juli hebt geboekt.

Let op: De vergoedingen gelden vaak alleen als het Calamiteitenfonds en je reisorganisatie (deels) niet vergoedt. Neem contact op met je verzekeraar voor alle dekkingen en voorwaarden. Zelf samengestelde reizen (in plaats van pakketreizen) zijn niet altijd gedekt.

Vraag naar vergoeding

Vraag ook naar de eventuele vergoeding voor andere kosten, zoals extra reis- en verblijfkosten of beschadigde bagage. Die kosten en schades zijn vaak gedekt op de reisverzekering. Soms krijg je de annuleringskosten niet vergoed, maar het boeken van een accommodatie die is verwoest of onbereikbaar is vanwege de beving wél.

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