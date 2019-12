Dure spullen in vakantiehuis vaak onverzekerd

Nieuws|Huur je een vakantiewoning met daarin een dure inboedel, let dan op. Gaat er iets stuk, dan ben je daarvoor vaak niet of slechts beperkt verzekerd. Ook als er een aansprakelijkheidsverzekering én reisverzekering aanwezig is. Ons advies: berg dure spullen die je niet direct nodig hebt, op een veilige plek op.

Huurder aansprakelijk

Huurders van een vakantiewoning zijn aansprakelijk voor ontstane schade aan de inboedel. Dat geldt ook voor schade aan aanwezige antieke vazen of andere kostbaarheden. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat het bijna niet mogelijk is je hiervoor te verzekeren. Ook niet als je zowel een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) als reisverzekering hebt afgesloten.

Dat zit als volgt: AVP’s bieden een beperkte dekking voor ontstane schade aan geleende spullen. Gehuurde zaken daarentegen, zijn vrijwel altijd uitgesloten.

Reisverzekering

De reisverzekering biedt wél dekking, maar slechts tot een maximumvergoeding die uiteenloopt van €0 (geen dekking) tot €1500 (ABN Amro). Gemiddeld bedraagt de maximumvergoeding ruim €500. Daarvoor koop je geen nieuwe antieke vaas. Alleen bij Klaverblad zit je goed. Deze verzekeraar biedt een zeer ruime dekking tot €25.000 en staat daarmee op eenzame hoogte.

Hotelkamer of Airbnb

Bij het huren van een hotelkamer of een kamer via Airbnb geldt in principe hetzelfde als hierboven, met enkele uitzonderingen. Zo keert de AVP van Centraal Beheer Achmea en FBTO in geval van schade aan de inboedel van je hotelkamer wel uit. De AVP van Univé doet dat alleen bij schade ontstaan in de gemeenschappelijke ruimtes van het hotel.

Verhuurdersplatform Airbnb biedt zijn klanten standaard een gratis Verhuurders Garantie. Voor eigendommen als sieraden, verzamelobjecten en kunstwerken geldt er beperkte bescherming. Airbnb adviseert verhuurders om dergelijke waardevolle spullen goed op te bergen of te verwijderen.

