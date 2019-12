Reisverzekeraar weinig coulant vanwege Zika-virus

Annuleren vaak niet kosteloos



Een annuleringspolis vergoedt je reissom als je bijvoorbeeld (ernstig) ziek wordt. Maar een dreigende infectie met het Zika-virus is bij de meeste annuleringsverzekeringen geen geldige reden om te annuleren of je reis voortijdig af te breken. Ook niet als je zwanger bent. Dit geldt in elk geval bij de polissen van de Achmea-labels (Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea, FBTO, Interpolis), ANWB, de Goudse, Unigarant en Univé.

Let op! Ben je zwanger? Meestal is dat wél een reden om je reis te annuleren en je reissom (deels) terug te krijgen. Voorwaarde is wel dat je zwanger bent geworden nádat je de reis boekte of dat je tijdens het boeken niet wist dat je zwanger was.

Wel annuleringsvergoeding



De doorlopende reisverzekering van Aegon en de allrisk Annuleringsverzekering van De Europeesche dekken de annulering wel. Aegon biedt een wisselende vergoeding als je zwanger bent en vóór 15 januari dit jaar (afhankelijk van de afgesloten polis en je gezinssamenstelling) hebt geboekt. Dit geldt ook voor je reisgenoten. De allriskpolis van De Europeesche vergoedt tot 75% van de annuleringskosten, als je uit angst voor het virus de reis wilt afblazen. Ook hier moet je de reist geboekt hebben voordat het virus in het nieuws kwam. A.s.r vergoedt bij wijze van uitzondering als je vóór 18 januari hebt geboekt en je kunt aantonen dat je voor de datum zwanger was. Ook bij Reaal kun je de reis ‘uit angst’ voor het Zika-virus annuleren, als je hebt geboekt vóór 1 februari.



Let op! De vergoedingen gelden soms alleen als je reisorganisatie (deels) niet vergoedt. Neem contact op met je verzekeraar voor alle exacte dekkingen en voorwaarden.

Vergoeding afgebroken reis



Allianz Global Assistance vergoedt de annuleringskosten niet, maar wel niet-gebruikte vakantiedagen als je je reis door het Zika-virus afbreekt of onderbreekt. Bij de polissen van Aegon en De Europeesche gelden ook vergoedingen voor ongebruikte vakantiedagen als je voortijdig terug naar huis gaat (zonder medische noodzaak). A.s.r vergoedt dit eveneens als 'onverplichte betaling', onder dezelfde voorwaarden als de vergoeding van de annuleringskosten (dus als je als zwangere vrouw de reis wel maakt, maar toch eerder naar huis wil). Reaal geeft aan 'soepel' te zijn in dit geval als het gaat om zwangere vrouwen.



Overzicht vergoedingen van de grootste reisverzekeraars

Annuleringsdekking Reis annuleren (kosteloos) Reis afbreken

(vergoeding niet-genoten vakantiedagen) Achmea (Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea, FBTO, Interpolis) Nee Nee Aegon Ja (deels of geheel) Ja (bij zwangerschap + in overleg) Allianz Global Assistance Nee Ja ANWB Nee Nee a.s.r. Deels Deels De Europeesche Ja: met Allrisk polis 75% Ja: met Allrisk polis 75% De Goudse Nee Nee Reaal Ja Deels Univé Nee Nee Unigarant Nee Nee

Annulering reisgenoot en reis overdragen



Niet iedere reisverzekeraar communiceert via de website duidelijk het beleid wat betreft het Zika-virus. Ben je zwanger en heb je een (verzorgde) reis naar Zuid-Amerika geboekt? Neem dan snel contact op met de verzekeraar en/of reisorganisatie. Kijk ook in de polisvoorwaarden van je reis- of annuleringsverzekering wanneer je waar recht op hebt. Ga ook na of je de pakketreis kunt overdragen aan iemand anders. Dit geldt niet voor losse vliegtickets. Ga je toch op reis? Kijk vooraf dan goed of je (aanvullend) verzekerd bent voor medische kosten via de reis- of zorgverzekering.

Heeft je zwangere reisgenoot geannuleerd en wil je niet alleen op vakantie? Verzekeraars stellen verschillende voorwaarden aan een vergoeding, ga dit dus ook na. Bij ING en Interpolis krijg je bijvoorbeeld alleen het reisgeld terug als de reisgenoot ook een annuleringsverzekering heeft én je aantoonbaar samen zou reizen.

Reisorganisaties soepel met annuleringskosten



Reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen gaan over het algemeen wel soepel om met de annuleringskosten of het omboeken van de reis naar een andere bestemming of vertrekdatum. Zo geeft Thomas Cook aan naar een alternatief te zoeken of de reis te annuleren als je zwanger bent en heeft TUI een coulant omboekingsbeleid voor zwangere vrouwen. Maar TUI maakt op zijn website al wel een voorbehoud door te stellen dat dit coulancebeleid aangepast kan worden ‘wanneer het virus zich mocht uitbreiden naar nog meer landen!’.

Geen negatief reisadvies

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raadt zwangere vrouwen af om naar landen te reizen waar het Zika-virus heerst. In Nederland geldt vooralsnog geen negatief reisadvies voor vakanties naar deze landen. Was dit wel het geval, dan kun je aankloppen bij de reisorganisatie.



Bij ‘calamiteiten’ (zoals natuurrampen) in het land van bestemming is er bij pakketreizen doorgaans een vergoeding mogelijk via het Calamiteitenfonds, maar een epidemie als het Zika-virus valt hier niet onder.

