Losse bestellingen betalen

iDEAL

Met iDeal reken je meteen af als je iets koopt in de webwinkel.

Kies voor de bank waar jij internetbankiert.

Je komt in de omgeving van je bank terecht, waar alle gegevens die je nodig hebt voor je aankoop al zijn ingevuld.

Je keurt de betaling goed.

Er verschijnt een betalingsbevestiging.

Tot slot keer je terug naar de Webwinkel van de Consumentenbond: je bestelling en betaling zijn geslaagd.

Acceptgiro

Kies je ervoor om te betalen via acceptgiro, dan is deze bijgevoegd als je je bestelling thuis ontvangt. Op de acceptgiro staat de datum waarop je het geld uiterlijk moet overmaken.

E-Factuur

Kies je ervoor om te betalen via e-Factuur, dan ontvang je deze direct in je mailbox. In deze e-mail vind je een linkje waarmee je via iDeal kunt afrekenen. Verder staat in deze e-mail de datum waarop je het geld uiterlijk moet overmaken. Let op: deze betaalwijze is momenteel enkel beschikbaar bij het bestellen van een gidsabonnement.

E-books betalen

In de webwinkel van de Consumentenbond kun je e-books bestellen. Deze betaal je met iDEAL. Zodra de betaling akkoord is, krijg je een e-mail met een link waarmee je het e-book kunt downloaden.