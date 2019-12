Bestelstatus bekijken

Log in via 'Mijn Consumentenbond' en bekijk onder Mijn bestellingen de status van al je bestellingen.

In behandeling

Zie je in Mijn bestellingen bij je bestelling 'In behandeling' staan, dan is de bestelling en de betaling ervan in behandeling. In deze periode wordt de bestelling klaargemaakt voor verzending.

Afgehandeld

Zie je in Mijn bestellingen achter je bestelling 'afgehandeld', dan is je bestelling overgedragen aan de postbezorging. Over het algemeen ontvang je je bestelling binnen 4 werkdagen.