Verzending van bestellingen

Bestellingen worden verzonden met PostNL, Sandd of de pakkettendienst. Meer weten over levertijden?

Webwinkel

Bestellingen in onze webwinkel worden verzonden met PostNL en doorgaans ontvang je deze binnen 4 werkdagen. Minigidsen worden met Sandd verstuurd en deze ontvang je binnen 2 weken.

Brievenbuspost

Heb je een boek of tijdschrift besteld? Dan wordt dit zo verzonden dat het door een standaard brievenbus past. Het pakket is dus nooit dikker dan 32 millimeter. Om beschadigingen te voorkomen, worden boeken stevig ingepakt.

Pakketpost

Een zending die niet door de bus past, verzendt de Consumentenbond via pakketpost. Als je niet thuis bent, wordt de bestelling bij de buren afgeleverd of er wordt de volgende werkdag nog een poging gedaan om de zending af te leveren. Lukt dat niet, dan kun je de bestelling ophalen bij het afhaalpunt dat op het briefje staat dat is achtergelaten door de bezorger.