Bestellen vanuit het buitenland

Woon je in het buitenland en wil je een boek of tijdschrift bestellen bij de Consumentenbond? Dan kun je helaas geen bestelling plaatsen via onze webwinkel. Je kunt in dat geval je bestelling telefonisch doen bij onze Klantenservice: +3170 - 445 45 45. Voor het versturen van bestellingen naar het buitenland gelden andere verzendkosten dan voor bestellingen in Nederland. Meer informatie? Neem voor meer informatie contact op met de Klantenservice.