Boek of tijdschrift bestellen

Je kunt in de webwinkel losse nummers van de verschillende tijdschriften, boeken en e-books van de Consumentenbond bestellen.

Tijdschriften

De tijdschriften van de Consumentenbond kun je bestellen in de webwinkel. Je kunt eenvoudig betalen met iDEAL of acceptgiro.

Ga naar de webwinkel voor de laatste uitgaven van de:

Heb je interesse in een oudere editie van van één van onze tijdschriften? Neem dan contact op met de klantenservice, of stuur een bericht via het contactformulier.

Boeken en e-books

Ook de boeken en e-books van de Consumentenbond zijn in de webwinkel verkrijgbaar. Lees meer over het kopen van e-books.