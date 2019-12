Je kunt in de webwinkel losse nummers van de verschillende tijdschriften, boeken en e-books van de Consumentenbond bestellen.

Boek of tijdschrift bestellen

Losse tijdschriften, boeken en e-books kun je eenvoudig betalen met iDEAL of acceptgiro. De prijzen van onze producten staan in de webwinkel. We verzenden de producten altijd gratis. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Verzending van bestellingen

Bestellingen worden verzonden met PostNL, Sandd of de pakkettendienst.

Bestelstatus bekijken

Log in via 'Mijn Consumentenbond' en bekijk onder Mijn bestellingen de status van al je bestellingen.

Bestellen vanuit het buitenland

Je kunt vanuit het buitenland telefonisch een boek of tijdschrift bij ons bestellen. Bel daarvoor onze klantenservice op +3170 - 445 45 45. Voor het versturen van bestellingen naar het buitenland gelden andere verzendkosten dan voor bestellingen in Nederland. Neem voor meer informatie contact op met de Klantenservice.

Problemen met je bestelling

Wij leveren boeken en tijdschriften binnen 4 werkdagen. Ben je niet tevreden? Dan kun je jouw bestelling terugsturen naar de Consumentenbond.

Als je een beschadigd tijdschrift hebt ontvangen, stuurt de Consumentenbond je gratis een nieuw exemplaar. Neem contact op met de Klantenservice of stuur ons een bericht en het tijdschrift ligt zo snel mogelijk bij je in de bus.