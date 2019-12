Amazon Echo Dot: Slimme hockeypuck-speaker

Eerste indruk|Wat zijn onze ervaringen met de Amazon Echo Dot? Het is een klein speakertje op hockeypuck-formaat met 8 microfoons en ingebouwde slimme assistent Alexa. Sinds december 2017 is hij officieel leverbaar in Nederland. Het gaat om de zogenaamde internationale editie van 60 euro.

Betaalbare slimme speaker, maar nog niet voor iedereen

De Amazon Echo Dot is door zijn lage prijs en indrukwekkende technologie interessant voor iedereen die wil ervaren wat een slimme assistent allemaal kan betekenen. Jammer genoeg beheerst Alexa nog geen Nederlands, maar alleen een beperkt aantal talen. Engels en Duits worden wel ondersteund. Het ontbreken van Nederlands is daarom niet onoverkomenlijk. Toch kan het voor veel mensen de oorzaak zijn dat de Echo Dot geen kans heeft om uit te groeien van gadget tot volwaardige assistent. Hier komt nog bij dat uitgebreide functies niet op Nederland zijn gericht en je Amazon moet vertrouwen met je data als de Echo Dot het centrale punt van je leven wordt.

Sprechen Sie Deutsch?

We kochten de internationale versie van de Amazon Dot (2e gen) voor €59,99 bij Amazon.de. Je kunt gewoon via iDeal betalen en afleveren kan op elk Nederlands adres. Zodra je de Echo Dot aansluit op de netstroom word je verwelkomd in het Duits. Gelukkig is het ook met beperkte Duitse kennis eenvoudig te begrijpen dat je voor de installatie het beste de Alexa-app downloadt uit de Apple App Store, Google Play Store of Amazon Appstore. Mocht je niet beschikken over een Apple, Android of Amazon smartphone of tablet dan kun je de Dot ook instellen door alexa.amazon.com te openen in je favoriete browser.

Verplicht Amazon-account

Tijdens de installatie wordt al snel duidelijk dat een Amazon-account verplicht is. Als je die nog niet hebt dan kun je die direct aanmaken. Ook stel je gelijk in welke taal je met Alexa wil praten. Je hebt de keuze uit Duits, Chinees en Engels. Hoewel Alexa met een knipoog beweert ook Star Trek-taal Klingon te spreken, kun je hier niet voor kiezen. Wij kozen voor Engels.

De installatie is eenvoudig en snel afgerond, maar er worden enkele dingen overgeslagen die je waarschijnlijk ook wil instellen, omdat Alexa je dan betere antwoorden geeft. Denk aan de eenheden voor temperatuur, afstand en gewicht die standaard nog op fahrenheit, miles en pounds staan.

Alexa luistert naar je

Alexa doet niets totdat je Alexa zegt of 1 van de 3 alternatieven die je kunt instellen (Amazon, Echo en Computer). Zodra je 'Alexa' zegt, licht de ring om de Echo Dot blauw op en luistert de Dot naar je input. Je hoeft hier niet voor te schreeuwen, want dankzij de 8 ingebouwde microfoons hoort de Dot je ook wanneer je op spraakvolume spreekt. Zelfs wanneer je er 10 meter vanaf staat. Als je niet wil dat de Dot altijd luistert, kun je tijdschema's instellen of de mute-knop indrukken. Die kun je herkennen aan de doorgestreepte microfoon.

Spraakcommando's

De standaardmogelijkheden zijn al behoorlijk groot. Alexa luistert bijvoorbeeld naar deze spraakcommando's:

Muziek kiezen en beluisteren:

Alexa. Play me some Thriller by Michael Jackson.

Dit werkt het beste met een aanvullend Amazon Music Unlimited abonnement.

Allerlei feiten nazoeken:

Alexa. How many people live in The Netherlands? Of Alexa. Who is the lead actor in Licence to Kill?

Smartphone-taken:

Alexa. Call mom.

Dit werkt alleen als je smartphone verbonden is met de Echo Dot via bluetooth. Bovendien heeft Alexa moeite om Nederlandse namen goed te verstaan.

Stel herinneringen of alarmen in:

Alexa. Remind me to go to the dentist.

Vervolgens vraagt ze de dag en het tijdstip en geeft daarna aan dat ze je zal herinneren. Dit werkt wel, maar de herinnering wordt maar 1x afgespeeld, wat niet fijn is als je het net mist of niet goed verstaat.

Boodschappenlijstje of to-do lijstjes maken:

Alexa. I want to buy some coffee.

Er wordt vervolgens gelijk voorgesteld om lid te worden van Amazon Prime of je kunt koffie toevoegen aan je winkelmandje op amazon.de.

Willekeurig een getal selecteren:

Alexa. Pick a random number between 5 and 25.000?

Je kunt Alexa ook een dobbelsteen laten gooien.

Alexa onderbreken en laten stoppen, handig als haar antwoord wat te lang duurt:

Alexa. Stop of Alexa. Shut up.

Humor:

Alexa. Beatbox for me. Alexa sing a song. Alexa beam me up.

En nog veel meer

Installeer vaardigheden

De mogelijkheden van Alexa breid je verder uit via vaardigheden die Amazon 'skills' noemt. Door skills te dowloaden en te installeren kun je jouw Echo Dot speciale taken laten uitvoeren. Je hebt al de keuze uit meer dan 15.000 verschillende skills die je downloadt via de Alexa-app of website. Ze zijn op onderwerpen gecategoriseerd zoals 'connected car', 'food & drink', 'games', 'kids', 'news' en 'social'.

Soms zijn dit soort skills noodzakelijk om producten aan te kunnen sturen via Alexa. Zo heb je de Ikea Trådfri-skill nodig om de slimme Ikea lampen via de Dot te besturen. En de Harmony-skill is nodig voor het besturen van je Logitech Harmony Hub. Met andere skills. Andere skills staan los van producten, zoals The Wall Street Journal-skill of de NOS News-skill, waarmee je het laatste nieuws kunt opvragen. Het aantal skills dat gericht is op Nederland is jammer genoeg zeer beperkt.

Klinkt niet slecht



Het geluid dat uit het kleine puckvormige luidsprekertje komt is niet slecht. Het is vergelijkbaar met het geluid wat uit de betere kleine bluetooth-speakertjes komt. Mocht je dat niet genoeg vinden dan kun je de Dot eenvoudig aansluiting op een goede geluidsinstallatie of luidspreker via de 3,5 mm audio-uitgang.

Hoe zit het met de privacy?

Je kunt de Echo Dot alleen gebruiken als je vertrouwen hebt in het privacybeleid van Amazon. Het apparaat functioneert namelijk niet als er geen verbinding is met internet. Jouw gesproken opdrachten gaan naar de servers van Amazon voordat er een reactie van Alexa terug komt. In het hoofdscherm van de Alexa-app kun je al opdrachten nalopen die je eerder hebt ingesproken. Op de amazon.com/mycd kun je die eerder ingesproken opdrachten beheren. Je kunt ook alle opdrachten verwijderen, maar of dat daadwerkelijk gebeurt weet alleen Amazon. Op Amazons Privacy Notice-pagina staat een lijst van alle persoonlijke informatie die Amazon verzamelt. Amazon zelf verzamelt duidelijk een hoop en hier komen de derde bedrijven nog bij, zoals Ikea als je de Ikea Trådfri-skill installeert.

In de praktijk

We hebben de Echo Dot zowel thuis als op kantoor uitgeprobeerd. Het is indrukwekkend hoe snel het apparaat reageert. Voor ons werken korte opdrachten het beste.Je kunt er nog niet een gewoon gespreek mee voeren. Hoewel Amazon op haar site zegt dat haar producten alleen voor volwassenen zijn bedoeld, heeft de technologie van de Dot ook een aantrekkingskracht op (jonge) kinderen. Ze roepen al snel Alexa met wat gebrabbel erachter wat lijkt op Engels. Elke reactie van de Echo Dot die daarop volgt is leuk voor ze. Gelukkig neemt de binding na enkele dagen af.

De Echo Dot heeft nog geen echte centrale plek in ons huis of op kantoor kunnen claimen. We kunnen ons voorstellen dat het verandert als Nederlands ook wordt ondersteund.

