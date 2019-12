Google Nest Mini

Conclusie: Vallen en opstaan

De nieuwe Nest Mini heeft voor een kleine speaker best een goed geluid. Hij klinkt beter dan de Google Home Mini (het voorgaande model), maar verwacht er niet te veel van. Het geluid is op het niveau van een de gemiddelde draadloze speaker met een vergelijkbaar formaat en prijs. Het voordeel is dat je er een assistent bij krijgt. Het is handig dat deze Nederlands spreekt, maar na gebruik merk je al snel de beperkingen van een kleine taal. Nog te vaak kan de assistent niet helpen. Aan de andere kant zorgen de dingen die wel werken voor een magisch gevoel.

Naamswijziging

Vorig jaar maakten we een eerste indruk over voorganger van de Nest Mini: de Google Home (Mini). Google heeft de naamgeving aangepast, maar de algemene ervaring die we toen hadden is eigenlijk gelijk aan de ervaring met de nieuwe Nest Mini.

Om meer te weten te komen over de privacy en de samenwerking met Philips Hue, Spotify, Netflix en Albert Heijn:

Web- en App activiteit bijhouden niet meer standaard ingeschakeld

Op één punt zien we wel een aanpassing: bij de installatie van het apparaat raadt Google aan de optie 'Web- en App activiteit bijhouden' in te schakelen (als dat nog niet is gebeurd), maar je kunt de optie nu ook uitgeschakeld houden. Bij de oude Google Home Mini stond deze optie al 'Aan' en was min of meer verplicht.

Die instelling 'Web- en App activiteit bijhouden' zorgt ervoor dat Google je goed kan helpen maar dat Google ook meer aan kan je verdienen door gerichte reclame. We hebben het apparaat nog niet lange tijd geprobeerd zonder deze web- en appactiviteit ingeschakeld dus we kunnen niet veel zeggen over de praktische uitwerking van de privacyvriendelijke instelling.

Vernieuwingen

Aan de buitenkant is de Nest Mini gelijk aan de Home Mini, toch kun je de nieuwe eenvoudig herkennen als je hem omdraait. Google heeft aan de onderkant een bevestigingsgat gemaakt zodat je de Nest Mini makkelijk aan de wand kunt monteren.

Daarnaast is volgens Google het geluid veel beter geworden. Het geluid is volgens ons vergelijkbaar met draadloze speakers uit dezelfde prijscategorie. De bas is redelijk en het volume kan verrassend hoog worden opgevoerd, maar dat is onnodig en het geluid klinkt dan een stuk minder.

De Google Nest Mini heeft ten opzichte van de vorige Mini een extra microfoon, waardoor het totaal op 3 komt. Dit in combinatie met ultrasone detectie zou ervoor moeten zorgen dat de Mini je beter verstaat. In de praktijk kwam het inderdaad maar weinig voor dat een opdracht niet werd verstaan.

Nederlandstalige Google Assistent

De Nest Mini verstaat spraakopdrachten over het algemeen goed, maar jammer genoeg blijkt wel al snel dat het uitvoeren van een opdracht vaak een probleem is. Onze Mini gebruikten we in het Nederlands, want dat leek ons makkelijker. Maar het gebeurde nogal vaak dat de Mini op een opdracht antwoordde niet te kunnen helpen of nog te moeten leren.

Aan de andere kant is het een soort magie wanneer je via een spraakcommando muziek op je soundbar laat afspelen. Automatisch gaat je soundbar aan en speelt je gekozen muziek af.

Zelf kopen?

Wil je de Google Nest Mini zelf kopen en uitproberen? Dan willen wij adviseren om te wachten op actiedagen zoals black friday of cyber monday. De normale prijs voor Googles slimme speaker is €59, maar vorig jaar kon je hem tijdens acties kopen voor een veel lagere prijs die lag tussen de €30 en €40.

Vereisten voor een Google Nest Mini

Google-account

Wifi-netwerk

Smartphone (met minimaal Android 5 of iOS11) of tablet (met minimaal Android 6 of iOS11)

Google Home-app (nieuwste versie)

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke wifi-speakers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste wifi-speaker

Lees ook: