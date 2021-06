Philips Hue wandschakelaar

Eerste indruk|Met de wandschakelaarmodule van Philips Hue maak je een ouderwetse wandschakelaar smart. De module is zo klein dat je hem in het binnenwerk van de wandschakelaar kunt wegwerken. Hierna bedien je jouw Hue-lampen met de wandknop.

Conclusie: maakt je domme wandschakelaar slim

De module doet wat Hue belooft: hij maakt je oude wandschakelaar weer nuttig. Je verandert je domme wandknop in één met een zender waarmee je draadloos je slimme Hue-lampen aan en uit zet. Je kunt ook door ‘lichtscènes’ bladeren, maar dat gaat niet zo intuïtief.

Een aandachtspunt is er wel: je kunt na de installatie alleen Hue-lampen aan de schakelaar verbonden hebben, geen gewone lampen.

Gewone lampen blijven dankzij de module namelijk stroom houden, ook als je op ‘uit’ drukt. Alleen Hue-lampen schakel je er draadloos mee om naar de ‘uit’-stand, of beter gezegd: standby-stand.

Let op! Je hebt een Hue Bridge nodig om slimme lampen aan te sturen met deze accessoire.

De installatie is niet heel moeilijk. Bij twijfel: haal er een handig iemand bij of een elektricien.

Onhandig

Zonder deze module zijn oude wandknoppen behoorlijk onhandig in combinatie met slimme lampen. Je kunt slimme lampen er natuurlijk mee uitschakelen. Maar met de stroom naar de lampen uitgeschakeld kun je ze niet meer ‘slim’ inschakelen, met bijvoorbeeld je app of je stem.

Veel mensen halen de schakelaar er tussenuit. Dat doen ze door de bruine fasedraad en zwarte schakeldraad met elkaar te verbinden. De wandschakelaar vervang je dan door een blindplaatje.

Dat levert wel de beperking op dat je de lampen alleen met bijvoorbeeld de Hue-app of met de afstandsbedieningen voor Hue kan bedienen.

De wandschakelaarmodule voor Philips Hue zorgt dat je toch gewoon met je bestaande wandschakelaar je Hue-lampen kunt in- en uitschakelen.

Instellen met Hue-app

Een setje met twee modules kost €40. Elke module kun je voor een enkele óf dubbele schakelaar gebruiken. Via de Hue-app stel je per schakelaar in welke ruimte of lamp je daarmee wil bedienen.

Installatie

Op de productpagina van Philips Hue-website staat een video die de installatie goed uitlegt. Het is namelijk best een klusje.

Bij een gewone schakelaar gaat een bruine fasedraad vanaf de meterkast of een centraal punt naar de schakelaar. Vanaf de schakelaar gaat een zwarte schakeldraad naar de lamp. Als je de wandschakelaarmodule gaat gebruiken moet je eerst deze 2 draden met elkaar verbinden. Hiervoor wordt een koppelstukje bijgeleverd. Die kun je daarna kunt wegstoppen in de inbouwdoos. De lamp staat dan altijd onder spanning, wat ook nodig is voor slimme lampen. Vervolgens sluit je (alleen) deze module op de bestaande enkele of dubbele schakelaar aan. Bij elke module worden 2 stekkertjes geleverd. Zo’n stekkertje sluit je aan op de bestaande schakelaar. Als het een dubbele schakelaar is gebruik je beide stekkertjes.

Let op! Uiteraard moet je de stroom er even afhalen voordat je gaat klussen. En test voor de zekerheid met een spanningszoeker of de bruine fasedraad die naar de wandcontactdoos op dat moment gaat daadwerkelijk spanningsloos is.

Klein genoeg

De module is klein genoeg om achter vrijwel elke wandschakelaar te passen. Bij een ondiepe inbouwdoos kan dit wat lastiger zijn. Vooral als er lange en stugge snoeren in zijn weggestopt.

Knoopcelbatterij

De module werkt op een knoopcelbatterij. Deze zou 5 jaar moeten werken. Op termijn zul je deze dus wel moeten vervangen. Dan moet je de wandschakelaar er even uitschroeven.

Bridge vereist

Nadat je de installatie hebt uitgevoerd kun je de Hue-app gebruiken om de wandschakelaarmodule(s) in te stellen. Hiervoor heb je wel een Hue Bridge nodig. Die is bij veel andere Hue-producten niet verplicht.

Bij de configuratie met de app kies je welke ruimte je wil bedienen met de schakelaar. Je kunt er ook voor kiezen om specifieke lampen te bedienen. Door de schakelaar herhaaldelijk uit en aan te doen kun je zelfs uit meerdere lichtscènes kiezen. Dat werkt wel, maar vinden we niet zo intuïtief.

Alternatief product

Een betaalbaar alternatief voor de module is de losse Hue Dimmer Switch (€20). Dat is een draadloze afstandsbediening voor Hue. Je hoeft die niet fysiek te installeren. De draadloze schakelaar kun je overal neerleggen maar ook aan de muur bevestigen met de wandhouder. Dat kan weliswaar niet precies op de plek van je wandcontactdoos maar wel daar in de buurt.

Door de extra knoppen werkt deze afstandsbediening ook wat praktischer. Vooral als je lampen ook wil gaan dimmen. Je kunt de verlichting namelijk aan- en uitzetten met de bovenste knop, maar ook dimmen met de middelste knoppen.Via de Hue-knop kun je door de scènes bladeren.