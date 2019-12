Smart home-accessoires van de Action

Conclusie: goedkoop, maar geen rommel

De slimme lampen, bewegingsmelders, slimme sirene en vele andere smart home accessoires van Action-huismerk LSC Smart Connect zijn opvallend goedkoop. De meeste producten kosten €10 of minder. Het is desondanks geen rommel. De diverse accessoires functioneren goed en zijn gemakkelijk te bedienen en in te stellen via de bijbehorende app. Een losse afstandsbediening is ook verkrijgbaar.

In de LSC Smart Connect-app stel je automatische ‘routines’ in: de bewegingsmelder schakelt een lamp in, of het alarm, of allebei. Je krijgt bovendien een berichtje op je telefoon. Zo regel je een simpel beveiligingssysteem.

Je legt ook slimme koppelingen met de buitenwereld. Lampen kunnen aangaan als de zon ondergaat - en weer uitgaan als de zon opkomt. Dat geeft je huis een bewoonde indruk als je op vakantie bent.

Het juiste Wifi-netwerk instellen vergt soms wat moeite

Een belangrijk minpunt is dat de Action-accessoires alleen met 2,4 GHz wifinetwerken werken. Steeds meer consumenten hebben een gemengd 2,4/5 GHz-wifinetwerk en dan kun je de accessoires niet goed instellen. Het vereist handigheid om je wifizender zo te configureren dat hij een apart 2,4 GHz netwerk (bijvoorbeeld een gastnetwerk) aanbiedt, als hij dat nog niet doet.

Een ander aandachtspunt is dat de apparaatjes álle gebruikersdata opslaan op de server van de Chinese fabrikant. Voor mensen die hun privacy willen beschermen is het een goed idee een apart mailadres aan te maken voor het gebruikersaccount, bijvoorbeeld bij het privacyvriendelijke Protonmail.

Smart home accessoires blijven langer in het assortiment

We testen doorgaans geen producten van de Action. De reden is simpel: het winkelassortiment wisselt zo snel dat elke productreview voor je het weet achterhaald is. Bij deze smart home-accessoires is het anders: ze zullen langer te koop zijn, meldt Action. De winkelketen belooft dat ze ook software-updates blijven krijgen in de toekomst.

Action heeft geen webwinkel dus je moet zelf naar de winkel om de smart home-accessoires te kopen. Wij plukten een aantal producten uit het schap:

Slimme lampen

De Smart Led oogt (€8) als een gewone gloeilamp met grote fitting (E27), maar is dimbaar en heeft een instelbare kleur en kleurtemperatuur. De fabrikant belooft 15.000 branduren en hij consumeert 9 Watt.





De Smart Filament LED (€9) met eveneens een grote fitting oogt als een klassieke gloeilamp. Er komt een mooi sfeerlicht uit. Hij laat zich dimmen. Dat kun je beter achterwege laten want dan flikkert hij nogal. Ook deze gaat volgens de verpakking 15.000 branduren mee. Deze verbruikt 5,5 Watt.



Beide lampen kun je bedienen (aan/uit/dimmen) met de app maar ook met de los verkrijgbare afstandsbediening (€10). Deze laat zich zeer simpel instellen. Je zet wel alle gekoppelde lampen in een keer aan. Dat is vaak handig, maar niet altijd. Er gaan 2 AAA-batterijtjes in (meegeleverd).

Bewegingsmelders

De Smart Connect Bewegingsmelder (€10) is bedoeld om een lamp of meerdere lampen of een sirene in te schakelen (de Smart Siren; zie verderop). Hij heeft een infraroodsensor en schakelt die andere apparaten in als hij een beweging waarneemt. Ook levert hij een alarmsignaal op je telefoon, via de LSC-app. Detecteren doet hij goed. Hij is vrij plaatsbaar dankzij batterijen, die zijn meegeleverd. Die batterijen zijn helaas geen doorsnee type: CR123A 3V.



De Smart Door Sensor (€10) bestaat uit twee componenten. Een monteer je aan de deur en de andere aan de deursponning. Als beide elkaar bijna raken is de deur dicht, meldt de sensor. Gaat de deur open dan geeft de sensor een signaal naar de lamp en/of het alarm en krijg je ook een alert op telefoon.

In een deel van de sensor zitten 2 AAA-batterijen (meegeleverd).

Alarm

De Smart Siren (€10) is een soort claxon die 110 dB lawaai kan maken. Maar hij kan ook alleen rood knipperen als je dat instelt. Hij moet in een stopcontact voor stroom. Het ding is pas bruikbaar in combinatie met minstens één bewegingssensor.

De handleiding verwijst foutief naar een ‘resetknop’ die je bij de installatie moet indrukken maar die zit er niet op. Er zit wel een aan/uit-knop op die ook als resetknop werkt door hem een tijdje in te drukken.

Versleuteld verkeer

De LSC Smart Connect app lijkt het dataverkeer netjes te versleutelen (zien we bij een snelle controle) zodat hackers je persoonsgegevens niet zomaar kunnen onderscheppen. De gebruikersgegevens van de apparaatjes die zijn gekoppeld aan je persoonlijke account, worden wel allemaal op een Chinese server opgeslagen.

De privacyverklaring stelt dat al die gegevens niet zomaar worden verkocht, tenzij de fabrikant wordt overgenomen. Ook stelt dezelfde verklaring dat je een service geleverd krijgt die voldoet aan de Chinese wet. Wat dat precies inhoudt, is niet helder.

Spraakbediening

Spraakbediening van de accessoires is ook mogelijk, met Google Assistant en Alexa. Het vereist wel wat extra stappen. We doen het voor met Google Assistant op de telefoon of tablet (Android en iOS):

Installeer de Google Home-app en de Google Assistant-app op je telefoon of tablet (als je die niet al hebt). Maak in Google Home een ‘huis’ aan (als je dat nog niet hebt gedaan). Kies ‘Apparaat instellen’. Kies ‘Heb je al iets ingesteld: koppel smarthome-services’. Klik op het loepje en zoek naar de term ‘Smart Life’ (dat is een andere naam van dezelfde fabrikant). Voer je LSC-accountgegevens in en kies 'Link Now'. Schakel over naar de app Google Assistant en zeg bijvoorbeeld ‘lampen aan’.

Lees ook: