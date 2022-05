Wat is het probleem?

De meeste fabrikanten geven geen informatie over updates. Dat blijk uit ons onderzoek naar de veiligheid van smart home-apparaten. Bij 14% was op hun website te vinden hoe lang hun ‘slimme’ apparaten nog veiligheidsupdates krijgen. Nu, 2 jaar later hebben we het onderzoek herhaald om erachter te komen of de situatie is verbeterd.

Van de 86 fabrikanten heeft 22% informatie over de updateduur op de website staan. Maar weinig fabrikanten hebben de updateduur op een goed vindbare plek gezet. We zien dat informatie over updateduur nog vaak ontbreek. Of dat het verstopt zit in de algemene verkoopwaarden, supportpagina’s of handleidingen.

Onderzoeksresultaten

Hieronder vind je een per productgroep een lijst met fabrikanten. In de tabel zie je welke fabrikanten informatie over de updateduur vermelden op hun website. Informatie over updateduur die zeer lastig te vinden is op de website van de fabrikant, hebben wij niet meegenomen in de resultaten.

Conclusie

Wij vinden dat informatie over updates eenvoudig te vinden moet zijn. Updates zijn bij smart home-apparaten essentieel. Het draagt bij aan de prestaties van het apparaat, maar ook aan de digitale veiligheid. Wij adviseren fabrikanten daarom ook om deze informatie overzichtelijk te presenteren op hun website.

Positieve veranderingen

Ten opzichte van 2 jaar geleden zien we ook positieve veranderingen. Zo geven bijvoorbeeld Motorola (productcategorie babyfoons), Bosch-Siemens en Philips Sonicare aan bezig te zijn met het doorvoeren van deze informatie op hun website. Ook DeLonghi geeft naar aanleiding van ons onderzoek aan meer aandacht te zullen besteden aan het informeren over hun updatebeleid.

Meer informatie ontvangen

Daarnaast hebben we van meerdere fabrikanten informatie ontvangen over hun updatebeleid. Hieruit blijk dat fabrikanten meer aandacht besteden aan hun updatebeleid, maar dit niet altijd communiceren op hun website. Ook kun je op meer websites checken of je apparaat up-to-date is en of er een update klaarstaat.

Een aantal fabrikanten geeft aan updates te geven wanneer dat nodig is. Maar ze zeggen niet wanneer ze dat gaan doen.

Wat kun je zelf doen?

Kies voor producten die minimaal een paar jaar lang updates krijgen.