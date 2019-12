Android-apps betalen via je T-Mobile-factuur

Nieuws|Vanaf vandaag kunnen T-Mobile-klanten met een abonnement aankopen uit de Google Play Store afrekenen via hun T-Mobile-factuur. De kosten voor gedownloade apps, boeken of muziek komen dan aan het einde van de maand bovenop je abonnementskosten. Geen gedoe meer met een creditcard dus.

De service was al eerder beschikbaar voor klanten die apps en andere digitale diensten in de BlackBerry App World en de Windows Phone Store kochten. Volgens Directeur Consumer, Marco Kind, hebben veel T-Mobile-klanten een Android-toestel waarmee ze apps en digitale diensten zoals muziek en games downloaden. Normaal betalen klanten deze diensten met hun creditcard wat nogal gedoe kan opleveren. T-Mobile claimt dat het met de service nu makkelijker en veiliger is door apps af te rekenen via de T-Mobile-factuur.

Betaaloptie 'T-Mobile-factuur'

Om gebruik te kunnen maken van de service selecteer je bij de eerstvolgende aankoop in de Google Play Store de betaaloptie 'T-Mobile-factuur'. Iedere aankoop die je daarna doet gaat standaard op deze manier maar dit is via 'My T-Mobile' op ieder moment weer uit te schakelen. Al je aangekochte apps en andere diensten komen nu aan het eind van de maand op je abonnementsfactuur te staan.

Klanten van KPN en Hi kunnen al sinds augustus 2013 hun Android-apps betalen via de telefoonrekening.

Bron: T-Mobile