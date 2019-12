Info over netto opslagruimte smartphones en tablets schiet tekort

Nieuws|Op veel smartphones en tablets nemen het besturingssysteem en vooraf geïnstalleerde apps flink wat gigabytes in. Hierdoor blijft er soms maar de helft over van de opslagruimte waar fabrikanten mee adverteren. De Consumentenbond wil dat fabrikanten informatie geven over de netto-opslagcapaciteit zodat consumenten een eerlijke vergelijking kunnen maken.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Bij populaire producten zoals de Samsung Galaxy S4 of de Apple iPad is er van de 16GB opslagruimte maar net 60% over voor eigen muziek, foto's en apps. Fabrikanten moeten hier veel duidelijker over zijn, consumenten hebben recht op die informatie'. Smartphones met een Windows besturingssysteem laten doorgaans de meeste ruimte over voor de gebruiker, gevolgd door de telefoons van Apple. Androidsmartphones bieden het minste geheugen voor eigen gebruik.

Grote verschillen

Tussen telefoons met hetzelfde besturingssysteem kunnen toch grote verschillen zitten in opslagcapaciteit. De Google Nexus 4 en de Samsung Galaxy S4 draaien beiden op Android. Google levert echter een kaal systeem en Samsung voegt van alles aan het toestel toe, zoals eigen iconen, achtergronden en extra functies. Daardoor blijft er van de 16 GB geheugen bij de Google 13 GB over en bij de Samsung maar 9 GB. Meer informatie hierover is te vinden in de Digitaalgids van juli/augustus 2013.

Voor meer informatie over de opslagcapaciteit van smartphones: www.consumentenbond.nl/vrije-opslagruimte