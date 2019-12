Een nieuwe €99 smartphone bij de Aldi

Nieuws|Zaterdag 30 november ligt er weer een nieuwe budget smartphone bij de Aldi: de Wolfgang AT-AS40D2. Wat haal je voor €99 in huis?

Wolfgang is het Aldi-huismerk voor smartphones; de Wolfgangs zijn exclusief via de supermarktdiscounter te verkrijgen. Een half jaar geleden lag er al een €99 kostend model in de vitrine: de AT-AS40D.

Verbeterde 'specs'

De nieuwe AT-AS40D2 heeft eenzelfde prijskaartje maar verbeterde specificaties:

De 1 GHz single-core processor is vervangen door een 1.3 GHz dual-core processor.

Het Google Android 4.1 Jelly Bean-besturingssysteem heeft plaatsgemaakt voor Android 4.2. Deze twee aanpassingen leveren volgens producent AT Telecom een hogere snelheid.

Wat de AT-AS40D2 met zijn voorganger gemeen heeft is een 4-inch (10 cm) aanraakscherm met een resolutie van 480 x 800 pixels.

Twee simkaartjes

De AT-AS40D2 beschikt zoals elke Wolfgang-telefoon over de mogelijkheid tot het plaatsen van 2 simkaartjes (van 2 verschillende abonnementen). Zo kun je zakelijk en privé op aparte 06-nummers bereikbaar zijn.

Het werkgeheugen is 512 MB, het opslaggeheugen bedraagt 4 GB (tot 32 GB met een Micro-SD-geheugenkaartje). De batterij lijkt een behoorlijk uithoudingsvermogen te hebben, met 1500 mAh capaciteit.

Hij heeft een 5-megapixel camera achterop en (slechts) 0,3-megapixel aan de voorzijde. De selfie foto's (de foto's van jezelf, samen met vrienden of familie) zijn vast acceptabel voor internet maar je kunt ze niet goed afdrukken.

Verkrijgbaarheid

Vanaf zaterdagochtend 30 november is de AT-AS40D2 te koop bij Aldi-filialen.

(bron: http://wolfgangmobile.com/at-as40d2/ )