Apple kondigt nieuwe iPhones aan

Nieuws|Gisteravond kondigde Apple een reeks nieuwe producten aan. Zoals verwacht komen er 2 nieuwe iPhones: de iPhone 5S en de iPhone 5C. Deze telefoons draaien op het nieuwe iOS 7, dat qua uiterlijk volledig op de schop gaat. In een aantal landen zijn de telefoons vanaf 20 september te koop. De Nederlandse verkoopstart is nog niet bekend gemaakt.

Definitieve iOS 7

Met een platte vormgeving, snelle instellingen, diefstalbeveiliging en allerlei andere wijzigingen, maakt iOS 7 zijn intrede. Je kunt het gratis downloaden vanaf 18 september. Lees alle ins en outs van iOS 7 in onze preview en bekijk zelf hoe het eruitziet.

iPhone 5S met vingerafdruk-scanner

De aangekondigde iPhone 5S ziet er vrijwel hetzelfde uit als de iPhone 5. Nieuwe functionaliteit die hem onderscheiden van zijn voorganger zijn een vingerafdruk-scanner en een betere camera met dubbele flitser. Uiteraard is hij weer een stuk sneller. Naast een wit/zilver exemplaar, is er de keuze uit zwart/grijs en wit/goud.

iPhone 5C in vrolijke kleuren

Traditioneel hield Apple oude iPhones in de verkoop, om een lagere prijsklasse te bedienen. Dit jaar is het anders: de iPhone 5 verdwijnt en maakt plaats voor de iPhone 5C. Deze is qua elektronica vrijwel gelijk, maar is omhuld door een plastic achterkant in vrolijke kleuren. Je kunt kiezen uit wit, roze, blauw, geel en groen.

Apple brengt eigen hoesjes uit

Voor het eerst brengt Apple zelf hoesjes uit voor zijn iPhones. Zowel voor de iPhone 5C als de iPhone 5S zijn er kleurrijke hoesjes te koop. Ze lijken vooral bedoeld voor styling en het variëren met kleuren.

Klein nieuws ook interessant

De persconferentie van Apple was vrij kort, maar achteraf bleken er nog meer nieuwe dingen te zijn. Zo is de iPod Touch nu ook te koop in de kleur 'spacegrijs' - dezelfde kleur als de iPhone 5S. Verder bleek dat Apple het iPhone Dock weer gaat verkopen.

Dit kleine witte blokje kun je gebruiken om je telefoon rechtopstaand op te laden en te synchroniseren, maar kwam nooit voor de iPhone 5 uit. Daarnaast gaat Apple nu iPhone-verzekeringen verkopen onder de naam AppleCare+. Daarmee kun je in 2 jaar tijd maximaal 2 schadevoorvallen laten oplossen, en krijg je gedurende 2 jaar telefonische klantenservice tot je beschikking.

Uitgebreide preview

