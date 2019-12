Beperkte ondersteuning voor 4G op iPhone 5

Een deel van het landelijke 4G-netwerk van Vodafone (in aanbouw) is vanaf 18 september bruikbaar met de iPhone 5; in die gebieden waar Vodafone werkt met zendmasten die communiceren op de 1800 MHz band. 1800 MHz is de enige Nederlandse 4G-frequentie waarmee de hardware van de iPhone 5 kan werken.

Dat betekent dat de iPhone 5 nu en de komende jaren niet overal waar 4G beschikbaar is, gebruik kan maken van dat snelle mobiele netwerk.

De beperktere 4G-dekking voor iPhone 5 toestellen zie je nu al op het kaartje van het 4G-netwerk van Vodafone in aanbouw (bron: website Vodafone, 19 september).

De dekking van het 4G-netwerk van Vodafone voor specifiek de iPhones 5 (links) en voor alle andere 4G-telefoons (rechts)

Je kunt 4G van Vodafone gebruiken in delen van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Maastricht en de stad Utrecht. Voor de iPhone 5 gaat het om delen van die regio's. Het is maar de vraag of de dekking voor de iPhone 5 verder wordt uitgebreid.

Beter wachten op iPhone 5C of 5S

Vodafone is weliswaar de eerste provider die iPhone 5-gebruikers op een 4G-netwerk aansluit, maar de vraag is of mobiele consumenten niet beter kunnen wachten op de juist aangekondigde iPhone 5C en 5S. Die zijn geschikt voor alle Nederlandse frequenties, zodat 4G ook werkt met de zendmasten buiten de grote steden.

Het Vodafone-aanbod van 4G-toestellen wordt uitgebreid met de iPhone 5s en 5c zodra deze in Nederland op de markt zijn.

Vodafone heeft zijn 4G-dekkingskaart uitgebreid met informatie over die locaties waar de iPhone 5 bruikbaar is op 4G-snelheid. Die informatie is op het moment van schrijven wel in Internet Explorer zichtbaar maar niet in Firefox.

(Bron: Persbericht Vodafone )

Update: dit bericht is bijgewerkt met nieuwe informatie over de abricampagne en de dekkingskaart op 19 september, 14.30 uur.