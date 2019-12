Beveiligingssoftware voor Android

G Data heeft zijn eerste beveiligingsoplossing voor Android gepresenteerd. G Data MobileSecurity is een beveiligingspakket tegen malware en frauduleuze programma’s voor smartphones en tablet-pc’s.

G Data is geen onbekende in het land van de virusbestrijders. Meer dan eens kwamen ze goed uit de test van internetbeveiligingspakketten die de Consumentenbond jaarlijks uitvoert. Op de CeBIT in Hannover liet G Data zien dat ze nu ook voor het Androidplatform aan de slag zijn gegaan. De Consumentenbond was aanwezig op de CeBIT en maakte voor het eerst kennis met G Data’s MobileSecurity. Het programma ziet er uiterst simpel uit met maar vier functies achter vier knoppen:

Rechten

Hier kun je toegangsrechten van Apps aanpassen en eventueel blokkeren.

Update

Haalt de nieuwste versie van de software (en virusinformatie) binnen.

Scan

Hiermee wordt het mobiele systeem gescand en gevonden troep verwijderd. Je moet wel zélf de virusscanner starten waardoor virussen en malware zich nog steeds ongemerkt kunnen installeren. Ze worden daarna pas gespot als je zelf weer eens besluit een scan uit te voeren.

Logboek

Een korte rapportage van de uitgevoerde acties; "succesvolle scan toen-en-toen", "scan uitgevoerd, dat en dat bestand gevonden, besmet met, opgeruimd".

Vooralsnog zijn er nog niet zoveel virussen voor Google Android, maar als de groei in populariteit van Android doorzet, dan zal er vroeg of laat vanzelf een grotere noodzaak tot bescherming ontstaan. G Data wil deze stap alvast voor zijn. G Data MobileSecurity is vanaf april 2011 beschikbaar voor €9,99. Bestaande G Data-klanten met een actieve licentie kunnen de mobiele bescherming voor Android gratis downloaden.