CES: Sony Xperia S

Met de Xperia S brengt Sony de eerste telefoon op de markt die binnenkort geen Ericsson meer achter de naam heeft. De Sony Xperia S is een 4,3" scherm met een hoge resolutie van 1280 x 720, bleek op de CES, de grootste elektronica beurs ter wereld in Las Vegas.

Voor het scherm wordt dezelfde Sony Bravia-technologie gebruikt die we kennen van Sony televisies. Deze nieuwe smartphone heeft een processor met twee rekenkernen die ieder op 1,5 GHz lopen. Voor het maken van foto's en video heeft de Xperia S een 12 megapixel-camera aan de achterkant waarmee full-hd opnames gemaakt kunnen worden. Aan de voorkant zit een 1,3 megapixel-camera waarmee je volgens Sony in 720p kan videobellen. De telefoon kan eenvoudig worden aangesloten op een moderne TV via HDMI. De Xperia S heeft een intern geheugen van 32 GB.

Unieke ondersteuning

Vrij uniek aan dit model is dat hij ondersteuning biedt voor de nieuwe draadloze technologie Near Field Communication. Hiermee kun je op sommige plekken, zoals parkeerplaatsen, al eenvoudig mobiel betalen. Standaard wordt deze telefoon geleverd met Android 3,2, maar zodra versie 4 beschikbaar is voor dit specifieke model, komt een update beschikbaar. Wanneer de Sony Xperia S in de Nederlandse winkels ligt, en wat hij moet gaan kosten, is nog niet bekend.

