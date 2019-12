Eerlijk bellen met de Fairphone

Nieuws|Hij is er: de Fairphone, de eerlijke telefoon waarvoor tijdens de productie geen mensen zijn uitgebuit of het milieu schade is berokkend.

De mobiel zou pas in productie gaan als er ten minste 5000 van zouden zijn besteld. Dat lukte: zo’n 25.000 mensen bestelden de telefoon.

De eerste serie van 11.000 telefoons wordt rond de jaarwisseling geleverd. Deze maand volgt de rest en gaan de Nederlandse initiatiefnemers bekijken of er voldoende vraag is naar een nieuwe serie. Het is op het moment dus niet mogelijk om binnen korte tijd een Fairphone te bemachtigen. Wat je wel kunt doen is je inschrijven op de lijst voor de volgende productielading. Meer informatie over de volgende levering volgt in januari 2014.

De Fairphone draait op Android 4.1, heeft een 4,3 inchscherm en kost €325.

Bron: Fairphone