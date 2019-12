Eerste dockingstations voor Androidtelefoons

Nieuws|Op de IFA 2011 in Berlijn presenteert Philips twee Fidelio dockingstations voor Android. Dit zijn de eerste dockingstations speciaal ontworpen voor Androidtelefoons. Bekend zijn de speciale dockingstations voor iPods en iPhones, maar we zagen nog nooit een universele variant voor Android.

De Fidelio dockingstations voor Android maken gebruiken van de micro-usb-aansluiting die op veruit de meeste Androidtelefoons te vinden is. Omdat deze aansluiting bij elke telefoon op een andere plek zit, kun je de usb-aansluiting op de dockingstation verschuiven en draaien.

De muziek wordt niet via usb verstuurd, maar via Bluetooth. Die verbinding komt de geluidskwaliteit meestal niet ten goede. Het was beter geweest als Philips gebruik had gemaakt van de 3,5 mm aansluiting. In de Android Market kun je de speciale Fidelio App downloaden, waarmee je eenvoudig verbinding kunt maken tussen je telefoon en het dockingstation.