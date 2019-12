Eerste eerlijke telefoons dit najaar te koop

Nieuws|In oktober komt de Fairphone op de markt. Dit is volgens de Amsterdamse bedenker de eerste 'eerlijke' telefoon.

De productie van de Fairphone is gestart nadat 5000 consumenten de aanschafprijs van €325 vooruitbetaalden. Ook KPN bestelde er 1.000.

De Fairphone bestaat uit materialen die uit oorlogsvrije gebieden komen en wordt in elkaar geschroefd door arbeiders die goed worden behandeld. Er worden volgens Fairphone (desgevraagd) speciale afspraken gemaakt voor goede arbeidsomstandigheden en een eerlijke beloning.

Duurzaam

Duurzaam is dat het toestel makkelijk weer uit elkaar te halen is voor reparaties of hergebruik van materialen.

De specificaties zijn behoorlijk goed: een quadcore processor, versterkt glas voor een 4,3 inch scherm (een vrij groot formaat), 16 GB geheugen en een 8 Megapixel camera (1,3 Megapixel aan de voorzijde). Het besturingssysteem is Android 4.2 en het toestel biedt plek aan 2 simkaarten.

