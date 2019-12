Eind 2015 geen roamingkosten meer

Nieuws|Een belangrijke commissie in het Europees Parlement heeft ingestemd met plannen voor een open Europese Telecommarkt. Hiermee moet er netneutraliteit komen in heel Europa en wordt een einde gemaakt aan roamingkosten. Over 2 weken is duidelijk of de plannen definitief doorgaan.

Vanaf 1 juli 2014 bel je in Europa nog maar voor 19 cent per minuut en kost een smsje 6 cent. Uiterlijk eind 2015 moeten providers abonnementen gaan aanbieden waarbij je in heel Europa hetzelfde betaalt voor een belletje of een smsje. Vanaf dan heb je dus geen extra kosten meer in het buitenland en bel je gewoon vanuit je bundel. Providers kunnen dit alsnog weigeren maar dan moeten ze het voor consumenten mogelijk maken om tijdelijk over te stappen naar een buitenlandse provider.

Ook moet het mogelijk worden voor providers om in heel Europa te fungeren als virtuele provider. In Nederland kopen providers als Simyo en Tele2 capaciteit in op het netwerk van grote providers met een eigen netwerk, zoals KPN en T-Mobile. Door de nieuwe regels moet dat dus voor providers ook in andere EU-landen mogelijk worden.

'Te veel uitzonderingen'

Het nieuwe voorstel houdt ook in dat het Europese net neutraler moet worden, waarbij providers geen bepaalde content mogen blokkeren of aanbieders van diensten mogen voortrekken. Critici stellen echter dat de nieuwe regels onze Nederlandse netneutraliteit afzwakt en dat er te veel uitzonderingen gemaakt kunnen worden.

Zo kunnen providers volgens de nieuwe regels nog steeds meer geld vragen aan contentaanbieders als hun diensten een gegarandeerde netwerkkwaliteit vereisen. Een voorbeeld is Netflix dat dan misschien moet gaan betalen aan providers om hun content in hoge kwaliteit bij de eindgebruiker te krijgen. Ook blijft het voor providers nog mogelijk om bepaalde illegale content te blokkeren.

Over 2 weken weten we of de plannen definitief doorgaan als het Europees Parlement zich er opnieuw over buigt.

Bron: Europees Parlement