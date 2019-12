Google Play update

Nieuws|Google geeft zijn Android-appstore een nieuw gezicht. Google Play 4.0 is in de komende weken te downloaden op smartphones en tablets met Android 2.2 (Froyo) of nieuwere versies.

Volgens Google kun je in de nieuwe Google Play sneller en meer apps vinden door een simpeler en opgeschoond overzicht. De appstore heeft een lichte achtergrond en de appiconen zijn groter dan in de huidige versie. Door automatisch groeperen zou je makkelijker gerelateerde apps kunnen vinden: het aanbod is dus meer gericht op je eigen interesses dan in de huidige Google Play. Ook krijg je meer aanbevelingen te zien als je naar beneden navigeert.







Makkelijker apps kopen

Niet alleen het uiterlijk van de appstore is onder handen genomen. Ook het kopen van apps gaat makkelijker en sneller in de nieuwe appstore, aldus Google. Je kunt in de app blijven als je een aankoop doet en je ziet bij het betalen wat je saldo is.

Er is Google veel aan gelegen om het kopen van apps zo simpel mogelijk te maken. Google Play is Wereldwijd weliswaar de meest populaire appstore, maar de gebruikers van de Apple Store besteden meer geld aan apps.

De vernieuwde appstore verschijnt in de komende weken vanzelf op je Android-apparaat. Handige en nieuwsgierige gebruikers kunnen de update ook handmatig downloaden. Met het installatiebestandje op deze website kun je de nieuwe Google Play nu al op je smartphone en je tablet zetten.

Bron: Google