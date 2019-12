HTC lanceert zijn 3D-telefoon in augustus

Nieuws|HTC meldt in augustus de EVO 3D op de markt te zullen brengen. De smartphone levert volgens de producent een ‘ultieme, levensechte 3D-kijkervaring’. HTC is - na LG - de tweede fabrikant die een telefoon met ‘diepte’ op de markt brengt.

Met de HTC EVO 3D, voorzien van besturingssysteem Android, kan de consument fotograferen en filmen in 3D, maar ook in 3D bekijken op het telefoonscherm. Voor het maken van 3D-beeldmateriaal heeft de EVO 3D twee 5 megapixel camera's. HTC meldt dat het telefoontoestel ook 3D-games laat spelen.

Het 3D-effect zonder speciale 3D-bril zou te danken zijn aan een aangepast scherm (diagonaal 4,3 inch, bijna 11 cm). Dit heeft een hoge resolutie van 960×540 pixels.

Dankzij een f2/.2 diafragma presteren de camera's volgens HTC goed in slecht verlichte omgevingen. Video's worden opgenomen op 720p resolutie met tot 30 frames per seconden. Het geluid moet ruimtelijker klinken door geïntegreerde stereo surround sound speakers. Video's en foto's kunnen worden afgespeeld op de tv via een HDMI-kabel. Video's afspelen gaat dan tot maximaal Full HD (1080p).

Om al die 3D-multimedia aan te drijven is een stevige processor nodig. De HTC EVO 3D beschikt over een 1,2 GigaHerz dualcore Qualcomm 'Snapdragon' processor.

De HTC EVO 3D beschikt over de nieuwste 3.0-versie van de bedieningsschil HTC Sense. Met menu's in 3D en de mogelijkheid om het startscherm naar eigen wens aan te passen.

De HTC EVO 3D is vanaf augustus in de Benelux beschikbaar met een adviesprijs van €600.

De P 920 Optimus 3D-telefoon (zie onze preview) van LG Electronics is als 3D-telefoon nipt eerder op de markt. Enkele webwinkels (zoals Bol.com) hebben het LG-toestel al in het assortiment maar vaak (nog) met zeer lange levertijden.

Bron: persbericht HTC