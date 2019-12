iOS 9 aangekondigd voor iPhone

Apple iOS 9 is een gratis software-update voor alle gebruikers met een iPhone 4s of nieuwer. In de herfst van dit jaar wordt de update uitgebracht. Als het zover is, krijg je daarvan een melding op je iPhone.

iOS 9 bevat een hoop kleine verbeteringen. De grootste, opvallendste vernieuwingen voor Nederlandse gebruikers zijn de 'intelligentiefunctie' en een nieuwe notities-app. Daarnaast zijn verbeteringen voor de batterijduur, prestaties en veiligheid aangekondigd.

Intelligentie

De intelligentiefunctie is een combinatie van handige trucjes en een uitbreiding van de digitale spraakassistent Siri. Hiermee moet je iPhone pro-actiever worden en je meer ondersteunen.

Voorbeelden zijn vertrekherinneringen voor agenda-afspraken, rekening houdend met drukte op de weg. Verder worden e-mailberichten met daarin een agenda-uitnodiging of contactgegevens automatisch opgeslagen in agenda en contacten. Siri kan ook in je inbox van e-mail kijken om inkomende oproepen te herkennen van contacten die niet in je contactenlijst staan opgeslagen.

Siri, de digitale spraak-assistent van iOS, heeft nieuwe 'taken' geleerd en zou de 'gewone mensentaal' beter moeten begrijpen. Zo moet Siri slimmer reageren op natuurlijke zinnen, waarbij je Siri bijvoorbeeld kunt vragen een herinnering te maken van 'dit', als je bijvoorbeeld een webpagina of sms open hebt staan. Het systeem begrijpt dan dat er een herinnering gemaakt moet worden van de informatie die op de pagina staat.

De zoekfunctie wordt uitgebreid met weersverwachtingen, aandelenkoersen en het zoeken binnen apps van andere ontwikkelaars.

Nieuwe notities-app

De app notities van Apple is momenteel vrij beperkt. In iOS 9 gaat dat veranderen. De nieuwe notities-app laat je foto's, links naar webpagina's, checklists en tekeningen toevoegen aan notities.

Batterijduur en prestaties

iOS 9 moet ook verbeteringen doorvoeren, die zorgen dat animaties soepeler verlopen en minder rekenkracht kosten. Bijkomend voordeel is een betere batterijduur. Bij normaal gebruik moet de iPhone elke dag 1 uur langer meegaan.

Daarnaast is er een energiezuinige modus toegevoegd. Is je accu bijna leeg? Dan kun je in deze stand nog zo'n 3 uur met je accu doen. Daartoe worden allerlei achtergrondactiviteiten uitgeschakeld.

Beveiliging en privacy

Tijdens de persconferentie werd er veel nadruk gelegd op privacy. De genoemde slimmigheden van iOS 9 worden zo veel mogelijk lokaal op de iPhone uitgevoerd. Apple zegt dat het volledig anoniem is, en niet gekoppeld wordt aan je Apple ID en dat er geen koppelingen gemaakt worden met andere Apple diensten. De gebruiker heeft volgens Apple alles in de hand. Op gebied van veiligheid wordt 2-staps verificatie breder uitgerold.

Voorbehouden andere landen

Voor gebruikers uit andere landen was de Apple persconferentie een stuk spannender. Zij krijgen een nieuwe app met nieuws en tijdschriftartikelen. Ook zijn er voor hen meer mogelijkheden voor Apple's betaaldienst en ondersteuning voor spaarkaarten. De kaarten-app gaat in een beperkt aantal buitenlandse steden van start met openbaar vervoer-informatie.

Apple Music

Voordat Apple iOS 9 uitbrengt, volgt nog deze maand (juni) versie 8.4. In iOS 8.4 zit een update voor de muziek-app: Apple Music. Naast een vernieuwd uiterlijk, is er een radio-functie, kun je artiesten volgen en onbeperkt muziek luisteren a la Spotify en Deezer.