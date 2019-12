Kaarten opnieuw geschud met iOS 6

Belangrijkste nieuws: Google Maps wordt vervangen door eigen navigatiesoftware. De kaarten zullen worden geleverd door TomTom. Voor recensies van restaurants en andere points of interest werkt Apple samen met Yelp. Actuele informatie over het verkeer komt van de gebruikers zelf. Via spraakherkenningssoftware Siri kun je vragen hoe lang een rit nog duurt. Niet in het Nederlands, daarvoor is nog geen ondersteuning. iOS 6 werkt niet op de eerste iPad en oudere iPod Touch modellen.