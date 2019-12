KPN start met pilot HD Voice

Nieuws|KPN is gestart met een pilot van HD Voice. Deze techniek maakt een betere geluidskwaliteit bij telefoongesprekken mogelijk. Zowel de beller als ontvanger van een gesprek moeten beschikken over een telefoon met HD Voice en het gesprek moet plaatsvinden via het 3G-netwerk.

Voor het bellen met HD geluidskwaliteit worden geen extra kosten gerekend en het gebeurt automatisch. Als de test half februari succesvol blijkt, wordt HD Voice permanent beschikbaar gesteld voor het gehele UMTS/3G-netwerk van KPN.

Het aantal telefoons met HD Voice verschilt per merk. HTC is koploper: 90% van de HTC's in onze test heeft HD Voice. Driekwart van de Nokia's en twee derde van de Sony Ericsson toestellen hebben HD Voice. BlackBerry, Samsung en LG hebben nog niet zoveel toestellen met HD Voice. Geen enkele iPhone heeft HD Voice.

Op de site van KPN is een lijst met toestellen te vinden die je kunt gebruiken voor KPN's HD Voice gesprekken.

Er zijn nog meer toestellen die in principe geschikt zijn voor gesprekken in hoge geluidskwaliteit, alleen ondersteunt KPN niet al deze toestellen. De volgende mobiele telefoons ondersteunen volgens onze testgegevens AMR-wideband, dat is de techniek die gebruikt wordt om gesprekken in hoge geluidskwaliteit te voeren.

BlackBerry:

Torch 9810, Torch 9860

HTC:

7 Pro, 7 Trophy, ChaCha, Desire S, Desire Z, EVO 3D, HD7, Incredible S, Legend, Rhyme, Salsa, Sensation, Sensation XE, Sensation XL, Titan, Wildfire S

LG:

C660, P920 Optimus 3D

Nokia:

700, C2-01, C3-01, C5-00, C5-03, C6, C6-01, C7, E5, E6-00, E7, N8, N9, X3-02, X7-00

Samsung:

Galaxy S II, Galaxy S Plus i9001, Omnia 7, Omnia 735

Sony Ericson:

Aspen, W20i Zylo, Xperia Arc, Xperia mini, Xperia mini pro, Xperia neo, Xperia Play R800i, Xperia ray, Xperia Arc S

Bron: website van KPN.