CES 2012: Liquipel, bescherming voor je smartphone

Nieuws|Hoewel Apple, zoals gebruikelijk, niet aanwezig was op de CES in Las Vegas, hebben we wel nieuwe ontwikkelingen en accessoires voor de iPhone en iPad op de beursvloer gezien. Een opmerkelijke is de Liquipel, een speciale beschermingscoating.

Smartphones van tegenwoordig kunnen best tegen een stootje, maar ze kunnen eenvoudig kapot gaan of onbruikbaar raken wanneer ze in aanraking komen met vocht, stof of zand.

In Las Vegas bezochten wij een bedrijf dat praktisch iedere smartphone kan voorzien van een speciale coating. Door de smartphone met een gepatenteerd proces te behandelen, ontstaat een onzichtbare beschermlaag. Knopjes blijven gewoon werken en aansluitingen blijven beschikbaar. Na de behandeling van de smartphone kan je in de stromende regen blijven bellen en blijft het apparaat werken nadat hij in het toilet is gevallen. Bekijk hier hoe de beschermlaag wordt aangebracht (filmpje van de fabrikant).

Nadelen

Het bedrijf achter deze innovatieve techniek, neemt nu alleen nog bestellingen aan uit de VS, maar heeft ons gemeld binnenkort ook naar Europa uit te breiden. Er kleven helaas ook wat nadelen aan deze bescherming. De prijs per behandeling is vrij hoog, omgerekend rond de €50. Bovendien moet je de smartphone opsturen en kan je er in de tussentijd geen gebruik van maken. Verder is niet bekend hoe lang de beschermlaag exact blijft zitten, en hoe slijtvast de beschermlaag is.