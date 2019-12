Micro-usb adapter voor de iPhone

Nieuws|Met een speciale adapter valt de iPhone op te laden met een standaard Micro-usb kabel. Zo ben je niet per se meer gebonden aan de niet-universele Apple-kabel.

Met de adapter lijkt Apple toch toe te geven aan de druk van de Europese Unie. Die heeft namelijk bepaald dat mobiele telefoons in 2012 één soort oplader moeten hebben. Micro-usb is de aangewezen standaard.

De adapter stop je in de opening van de iPhone, vervolgens kun je de iPhone opladen via een Micro-USB-kabel. Met de kabel kun je de iPhone ook synchroniseren met een pc of Mac.

De Micro-USB-adapter kost €9 en is te koop via de online Apple winkels in Engeland, Duitsland en Frankrijk.

Bron: iPhoneclub