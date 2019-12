Wat is er terechtgekomen van de belofte van micro-usb?

Nieuws|Een groot aantal telefoonfabrikanten heeft in 2009 afgesproken dat vanaf 1 januari 2012 al hun telefoons met hetzelfde type lader zouden moeten kunnen worden opgeladen. Wat is de stand van zaken? Hoeveel procent van de telefoons beschikt inmiddels over de nieuwe micro-usb-standaard?

Als alle telefoons opgeladen kunnen worden via micro-usb dan scheelt dat afval van afgedankte laders, maar het is ook wel zo gemakkelijk voor consumenten.

In 2009 had ongeveer een derde van alle telefoons in onze test een micro-usb-aansluiting. Nu is dat al ruim twee derde. Het aantal geavanceerde telefoons met camera, muziekspeler, internet en e-mail dat een micro-usb-aansluiting heeft ging omhoog van ruim de helft naar zo'n 80%. Ook het aantal micro-usb-aansluitingen op overige telefoons ging omhoog van een kwart naar ongeveer de helft.

Afwijkend

Telefoons van Apple doen vooralsnog niet mee aan de standaardisatie. Apple blijft standvastig vasthouden aan haar oplaadsysteem met bijbehorende, afwijkende stekker.

De verwachting is dat er in de toekomst waarschijnlijk geen laders meer worden meegeleverd met nieuwe telefoons. Ook hiermee wordt dan een overschot aan micro-usb-kabels voorkomen.