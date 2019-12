Nederlanders versturen minder sms’jes

Nieuws|Het aantal verstuurde sms'jes is in Nederland het afgelopen half jaar voor het eerst afgenomen.

In de eerste helft van 2011 werden 5,74 miljard sms-berichten verstuurd. In de laatste zes maanden van 2010 waren dat er nog bijna 5,9 miljard. Een daling van -2,5 procent. Tot nu toe nam het sms-verkeer nog nooit af, maar steeg ieder half jaar met tussen de 200 en 700 miljoen. Een verklaring voor de daling van het aantal verzonden sms'sjes ligt ongetwijfeld in de populariteit van andere gratis mogelijkheden (Pingen, WhatsApp, Facebook) om berichten versturen via het internet.

Het mobiele dataverbruik in Nederland nam het afgelopen half jaar fors toe. Waar in het laatste half jaar van 2010 4,7 miljard MB aan data werd verbruikt, steeg het verbruik tussen januari en juni 2011 naar 5,8 miljard MB.

Bron: Nu.nl / OPTA