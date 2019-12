Nieuwe reeks smartphones van LG met knock code

Het voordeel is dat je hierbij niet op de ontgrendelknop hoeft te drukken om het toestel te wekken en dat is wel zo makkelijk. We probeerden de functie uit op het Mobile World Congress in Barcelona.

Code instellen

Je stelt de code in door minimaal 2 keer en maximaal 8 keer te tikken in de vier hoeken van een vierkant. Daarna vraagt de smartphone om een backup-cijfercode voor het geval ontgrendelen via de knock code 5 keer mislukt. Na het intypen van de backup-cijfercode kun je een nieuwe knock code opnemen. Handig: je kunt het ingestelde kloppatroon op een willekeurige plek op het scherm intikken.

Je hebt zo'n klopcode letterlijk 'snel in de vingers'. Nadeel is dat er wel enige vertraging zit tussen het intikken van de code en het ontgrendelen van het scherm. Bovendien wordt de klopcode lang niet altijd herkend. Vooral bij langere codes kregen we met het intypen van de juiste code toch vaak missers.

Veiligheid

Een code die bestaat uit 4 klopjes is minder veilig dan een viercijferige ontgrendelcode. Dat komt omdat er slechts 256 codes zijn die uit 4 klopjes bestaan. Daar zitten bovendien nog een flink aantal niet unieke codes tussen, aangezien bijvoorbeeld '1111', '2222', '3333' en '4444' voor de smartphone niet te onderscheiden zijn. Met een normale viercijferige ontgrendelcode zijn er veel meer combinaties mogelijk: 10.000. Een 4-kloppige knock code is dus veel gemakkelijker te raden dan een 4-cijferige cijfercode. Pas bij een code van 7 of 8 klopjes is de knock code veiliger dan een cijfercode. En die codes zijn minder gebruiksvriendelijk omdat het inkloppen van langere codes vaker mis gaat.

Hoe dan ook is het altijd veiliger om een code in te stellen dan om helemaal géén ontgrendelcode in te stellen. En daarvoor biedt LG met de 'knock code' weer een nieuwe mogelijkheid.

Knock on, knock off

Het is ook mogelijk de smartphone te wekken met tikken op het scherm als er geen vergrendelcode op staat. Je wekt het toestel door tweemaal te kloppen ('knock on') en brengt het weer in de standby door nogmaals twee keer te kloppen ('knock off'). De knock on/ knock off functie werkt op alle LG smartphones uit 2014 en zal via een Android-update ook beschikbaar komen voor LG-smartphones uit 2013.

Nieuwe toestellen van LG

LG introduceert in 2014 een hele range aan nieuwe toestellen:

De compacte L40, medium L70 en grote L90 uit de L-serie zijn aantrekkelijk geprijsde toestellen met oplopende prijzen en specificaties. Te koop vanaf begin april 2014. De prijzen zijn nog onbekend.

LG F70: lijkt sterk op de L70, met als belangrijkste extra ondersteuning voor 4G.

LG G2 Mini: is met een 4,7 inch scherm het niet-zo-kleine broertje van de LG G2. Hij lijkt qua specificaties sterk op de LG L90. De G2 mini komt eind april naar Nederland, de prijs is nog niet bekend.

LG G Flex: luxe smartphone met een 6 inch gebogen scherm. Het toestel kost circa €750 en is te koop vanaf februari 2014.

Bron: LG