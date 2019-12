Nieuwe Windows Phone versie, toekomst blijft duister

Windows Phone is het besturingssysteem voor smartphones van Microsoft. Het is uitgebracht om tegenwicht te bieden aan het populaire Android (van Google) en iOS (van Apple). Na de eerste versie in 2010, en versie 7.5 in 2011 kwam in oktober 2012 versie 8.0 uit. Deze laatste versie heeft een heel andere herkomst dan de 'zeven-' versies. Windows Phone 8 lijkt 'binnenin' op een moderne PC, windows Phone 7 en 7.5 lijken meer op een ouder systeem van Microsoft: Windows CE. Gevolg is dat een app voor Windows Phone 7, niet werkt op Windows Phone 8, tenzij de maker hiermee speciaal rekening houdt. Het verschil is ook zo groot dat Windows Phone 8 nooit op een oudere telefoon met Windows Phone 7 of 7.5 kan werken.

Opschudding

Dit nieuws zorgde in Juni 2012 bij de aankondiging van Windows Phone 8 voor opschudding. Laat Microsoft de nog maar net geworven Windows Phone 7 gebruikers nu al in de kou staan? Microsoft was niet duidelijk over of, en wanneer, Windows Phone 7 nog updates zou krijgen. Uiteindelijk werd wel duidelijk dat de door geruchten omgeven Windows Phone 7.8 er niet eerder zou zijn dan Windows Phone 8.

Nokia Lumia

Nu is Windows Phone 7.8 eindelijk beschikbaar gekomen. Gebruikers van Nokia Lumia telefoons kunnen nu al alle instructies vinden om de update te downloaden en installeren. De installatie verloopt wel grotendeels via het PC programma Zune. Andere merken van Windows Phone telefoons, zoals Samsung en HTC hebben nog geen melding gemaakt van klaarstaande updates. De verbeteringen in Windows Phone 7.8 zijn zaken als het kunnen vergroten en verkleinen van tegels, dynamische achtergronden, en een ander ontgrendelscherm. De compatibiliteit tussen apps is niet veranderd. Waar een Windows Phone 8 telefoon zowel Windows Phone 7 als Windows Phone 8 apps kan starten, moeten Windows Phone 7.8 gebruikers het in de toekomst met Windows Phone 7 compatible apps blijven doen.

Bron: Nokia conversations