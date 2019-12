Nokia introduceert treasure tags

Een verloren smartphone kun je tenminste nog bellen, of desnoods terugvinden via speciale anti-diefstalapps. Maar andere eigendommen vind je helaas niet terug door een simpel belletje te plegen. Daar heeft Nokia iets op gevonden: Nokia treasure tags.

Zo'n 'tag' is een vierkant blokje aan een siliconen bandje. Je kunt 'm aan je sleutels bevestigen, je tas, je huisdier of andere dingen die je niet wilt kwijtraken. De tag kan op meerdere manieren worden gebruikt. Wanneer je met de smartphone buiten het bereik van de tag loopt, geeft de smartphone een signaal dat je je spullen niet moet vergeten. Wie buiten het bereik van de tag is, kan via de telefoon de tag laten piepen of op de kaart terugzoeken waar de tag het laatst is achtergelaten. De tag heeft geen gps. Het gaat dus enkel om de plek van de tag die het laatst aan de smartphone is doorgegeven via bluetooth. Wanneer je je telefoon kwijt bent maar wel de tag nog in handen hebt, kun je door op het knopje van de tag te drukken de telefoon laten piepen.

De Nokia treasure tags kosten €25 per stuk en zijn verkrijgbaar in 4 kleuren: zwart, wit, blauw en geel. De tags werken samen met een app die beschikbaar is voor Android, iOS en Windows Phones.

Bron: Nokia