Online appwinkels zetten in op abonnementenverkoop

Voor consumenten bestaan Apple-apps tot nu toe uit 4 smaken. Naast ‘gratis’ apps, betaalde apps, en apps waarbij binnen de app betaald kan worden voor functies, zijn er apps waarbij een abonnement mogelijk is. Bijvoorbeeld op een krant. Zo'n abonnement is tot nu toe maar voor een beperkt aantal categorieën apps mogelijk. Op elke aanschaf of abonnement neemt Apple 30% aan transactiekosten, de overige 70% gaat naar de appontwikkelaar.

Abonnement

Phil Schiller, marketingdirecteur bij Apple, liet in een interview aan The Verge weten dat in de nabije toekomst het abonnementsmodel voor alle appcategorieën kan gaan gelden. Hierbij is de grote categorie spelletjesapps een belangrijke. Daarnaast gaan de transactiekosten na 1 jaar omlaag naar 15%, en houdt de appontwikkelaar dan 85% over.

Voor appontwikkelaars komt er zo een belangrijke manier bij om te verdienen aan apps. Omdat de continuïteit van inkomsten bij klassieke appverkopen nauwelijks zekerheid kent, is te verwachten dat ontwikkelaars ook willen overstappen naar het verkopen van abonnementen.

Periodieke betaling

Voor consumenten betekent het dat bepaalde apps, diensten of functionaliteiten binnen apps alleen nog kunnen worden gebruikt door een periodieke betaling te doen. Een eerder voorbeeld van zo’n verdienmodel introduceerde Microsoft waarbij het Office-pakket met Word en Excel eerst alleen kon worden aangeschaft, maar waar nu voor het gebruik van bepaalde consumentenversies een jaarlijks bedrag moet worden betaald.

Kort na het interview met Phil Schiller kondigde ook Google aan de kostenverdeling in de Play Store aan te passen naar 15% voor Google en 85% voor de abonnementsaanbieder. Maar dit geldt dan ook al in het eerste jaar van het abonnement.

Nieuwe kostenverdeling

Googles Play Store en Apples App Store zijn beide succesvolle online appwinkels. De omzet bij Apple's App Store is wel een stuk hoger; gedreven door een groter aantal consumenten dat bereid is om te betalen voor apps.

Wanneer de veranderingen bij zowel Apple of Google precies van kracht worden is nog niet bekend. Beide bedrijven experimenteerden al wel op kleine schaal met de nieuwe kostenverdeling.

