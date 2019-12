Oplaadduur smartphones loopt sterk uiteen

Nieuws|De tijd die het kost om een smartphone volledig op te laden loopt uiteen van iets meer dan 1 uur tot bijna 5 uur. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Opvallend is dat er geen verband blijkt te zijn met de grootte van de batterij of de aanschafprijs van de telefoon.

Smartphones hebben een oplaadtijd die uiteenloopt van 1 uur en 45 minuten – de LG Google Nexus 5X – tot ruim 4 uur en 45 minuten, de Wiko Pulp Fab 4G, de LG Magna en de Microsoft Lumia 550.

Geen verband

Er blijkt geen verband tussen de capaciteit van de batterij en de aanschafprijs van de telefoon. Dat is opvallend, want bij duurdere telefoons kan de fabrikant investeren in betere onderdelen en nieuwe technieken. Ook ligt het in de lijn der verwachting dat het langer duurt om een grote batterij op te laden dan een batterij met weinig capaciteit. Beide zijn dus niet het geval.

De batterijgrootte is ook geen voorspeller van de batterijduur. Hoelang een smartphone op één lading meegaat is afhankelijk van meer zaken, zoals energiezuinige onderdelen en efficiënte software.

Oplaad- versus batterijduur

Mobiele telefoons die een korte oplaadtijd combineren met een lange batterijduur zijn bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S7 Edge en Huawei Nexus 6P.

Opvallend is dat Apple’s iPhone 6s en zijn nieuwste iPhone SE op beide punten in de onderste regionen bungelen, omdat deze topsmartphones op veel andere testaspecten wel goed presteren.