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Sony Xperia Z snel kapot

Nieuws
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De Consumentenbond blijft klachten ontvangen over de Sony Xperia Z. Om meer te weten te komen, hielden we een enquête onder de 414 klagers.

_Geen auteur   Gepubliceerd op:19 december 2013

Van de 226 mensen die hem invulde, heeft ruim 65% barsten in het scherm en 21% een defecte usb-aansluiting. De defecten aan de Xperia Z ontstaan spontaan, in slechts 3 van de 226 gevallen was het toestel gevallen.

Toen het eerste defect ontstond, was 35% van de telefoons tussen de 2 en 4 maanden oud. Het duurde erg lang voordat mensen door Sony werden geholpen. 67% is (zeer) ontevreden over de klachtenafhandeling, slechts 11% (zeer) tevreden.

Wij blijven Sony onder druk zetten en vragen om een goede afhandeling. 

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