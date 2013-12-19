Sony Xperia Z snel kapot

Van de 226 mensen die hem invulde, heeft ruim 65% barsten in het scherm en 21% een defecte usb-aansluiting. De defecten aan de Xperia Z ontstaan spontaan, in slechts 3 van de 226 gevallen was het toestel gevallen.

Toen het eerste defect ontstond, was 35% van de telefoons tussen de 2 en 4 maanden oud. Het duurde erg lang voordat mensen door Sony werden geholpen. 67% is (zeer) ontevreden over de klachtenafhandeling, slechts 11% (zeer) tevreden.

Wij blijven Sony onder druk zetten en vragen om een goede afhandeling.