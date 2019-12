Sony Xperia Z snel kapot

Nieuws|De Consumentenbond blijft klachten ontvangen over de Sony Xperia Z. Om meer te weten te komen, hielden we een enquête onder de 414 klagers.

Van de 226 mensen die hem invulde, heeft ruim 65% barsten in het scherm en 21% een defecte usb-aansluiting. De defecten aan de Xperia Z ontstaan spontaan, in slechts 3 van de 226 gevallen was het toestel gevallen.

Toen het eerste defect ontstond, was 35% van de telefoons tussen de 2 en 4 maanden oud. Het duurde erg lang voordat mensen door Sony werden geholpen. 67% is (zeer) ontevreden over de klachtenafhandeling, slechts 11% (zeer) tevreden.

Wij blijven Sony onder druk zetten en vragen om een goede afhandeling.