Viewmaster van de 21e eeuw

Om die te zien heb je een soort verrekijker nodig. Filmpjes en spellen zijn te koop in de App Store. Er is een app waarin je in een kooi met haaien zit en er is een schietspel in de ruimte. Er zijn nu 7 apps. Dat aantal moet groeien met 3D-content van filmmaatschappijen Dreamworks, Sony en Warner Bros.

Vooralsnog is de Viewmaster alleen te koop in de Verenigde Staten.

Bron: iPhoneclub