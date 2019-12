Vochtschade beter onderzocht

De Autoriteit Consument & Markt deed onderzoek naar de reparatiebranche. Het constateerde geen grote misstanden, wel dat reparateurs te makkelijk de taxatie 'vochtschade' gaven als een of meer vochtindicatoren verkleurd waren om vervolgens de garantieaanspraak af te wijzen. Een verkleurde indicator is geen keihard bewijs. Die indicatoren zitten op plaatsen waar vocht makkelijk bij kan – bellen in de regen of in een vochtige ruimte kan al genoeg zijn. De Consumentenbond kreeg hier ook veel klachten over. De reparateurs beloven daarom defecte mobieltjes beter te onderzoeken.

Bron: ACM

