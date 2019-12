Waarschuwing: gevaarlijke mobiele oplader met speaker

Nieuws|Winkelketen Xenos en importeur PF Concept International B.V roepen een potentieel gevaarlijke mobiele oplader met ingebouwde speaker terug. De oplader heeft een gevaarlijke dop. Deze dop ziet eruit als een stekker, maar is het niet.

De oplader, verkocht als DrumZ 3-in-1 powerbank en Xenos mobiele oplader en speaker 3-in-1, heeft een gevaarlijke dop. Gebruik in het stopcontact kan leiden tot kortsluiting en een steekvlam. Hierdoor kan er letsel en brandgevaar ontstaan. De oplader is in verschillende kleuren verkocht.

Consumenten die de Xenos-oplader hebben gekocht, kunnen het apparaat terugbrengen naar een Xenos-winkel in de buurt. De DrumZ 3-in-1 powerbank kan worden teruggestuurd naar de leverancier of de importeur. Consumenten krijgen het volledige aankoopbedrag terug.

Bekijk de veiligheidswaarschuwing van de Xenos mobiele oplader en speaker 3-in-1 en de DrumZ 3-in-1 powerbank.