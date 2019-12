Wifi in de trein blijft nog even gratis

Nieuws|De NS-website meldt al enige tijd 'Draadloos internet in de trein is gratis tot 2013'. Maar van het nieuwe jaar is al een maand voorbij. Desgevraagd geeft het spoorbedrijf aan dat wifi-internet in de intercity's in ieder geval gratis blijft tot 1 april en het streven is ook de rest van het jaar.