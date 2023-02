In totaal heeft Which? 12 namaakmodellen getest waaruit grote problemen met veiligheid naar voren kwamen. Alle 12 modellen blijken veel meer persoonlijke informatie te verzamelen dan nodig. Maar liefst 8 modellen monitoren continu je precieze locatie. En 5 smartwatches vereisen dat je informatie deelt, anders kun je het horloge of de bijbehorende app niet gebruiken. Bij 3 daarvan moet je je locatie delen, bij de andere 2 geef je toestemming voor het verzamelen van informatie zoals je banksaldo en paspoort of ID-kaart.

Er waren nog meer privacy- en veiligheidsrisico’s. Zo is geen van de horloges te beveiligen met een pincode. Hierdoor heeft een dief vrij toegang tot al je informatie, gezondsheidsmetingen en instellingen. Bovendien versleutelen 2 horloges je informatie niet. Daardoor is het tijdens informatieoverdracht voor iedereen inzichtelijk. En 1 horloge bewaart al je informatie op de computers van de fabrikant, in plaats van op het horloge of de gekoppelde smartphone.

Vanwege deze problemen deed Which? geen onderzoek naar de nauwkeurigheid van gezondheidsmetingen. Wel vielen 2 modellen bij voorbaat door de mand. Ze toonden hartslag- en zuurstofsaturatiemetingen terwijl het horloge niet werd gedragen. Ook dachten de horloges dat de gebruiker stappen had gezet, terwijl ze roerloos op een tafel lagen. Dan is het onmogelijk om zulke metingen te doen.

De geteste horloges zijn gekocht op online verkoopplatformen als Amazon, AliExpress en eBay, voor prijzen variërend tussen de €2 tot €35. Volgens Which? is er een willekeurige selectie gemaakt van populaire modellen. De horloges lijken sprekend op modellen van Apple, Samsung en Fitbit.

Consumenten kunnen beter een smartwatch van een gerenommeerd merk kopen. Bekijk en vergelijk bijvoorbeeld deze smartwatches. De Consumentenbond test smartwatches niet alleen op privacy & veiligheid, maar ook op nauwkeurigheid en gebruiksgemak.

Bron: Which?