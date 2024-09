PhilipsThe One (TAB 8507B/10 black, 8507/10 white)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips The One (TAB 8507B/10 black, 8507/10 white) is een vrij grote soundbar. Hij is 94 cm breed. Hij wordt geleverd met een externe subwoofer. Je kunt deze soundbar bedienen met de meegeleverde afstandbediening, of met een app op je telefoon. Hij heeft 2 HDMI aansluitingen en via HDMI-ARC kun je de soundbar met je tv verbinden. Via de USB poort kun je een apparaat opladen en media afspelen. Je kunt hem verbinden via bluetooth en wifi. Hij werkt met Airplay, Spotify Connect en Chromecast.