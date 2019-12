Deposito minder rendabel dan spaarrekening

Nieuws|De rentes op kortlopende spaardeposito’s dalen in rap tempo. De rente van een 1-jarig deposito stond begin van dit jaar gemiddeld op 2,93%, nu is dat nog maar 1,92%; ruim een procent minder.

Opvallend is dat dit rentepercentage lager is dan de gemiddelde rente op een vrij opneembare spaarrekening (2,08%). Normaal gesproken bieden banken juist hógere rentes op een deposito, omdat het geld daar vaststaat en de bank dus de zekerheid heeft dat hij langer over het geld kan beschikken.



Vooral bij de grootbanken is een 1-jarig deposito nu echter veel minder rendabel dan een reguliere spaarrekening:

Bank Rente vrij opneembaar Rente deposito 1 jaar ABN AMRO 1.6% 0.90% Rabobank 1.8% 0.85% ING 1.7% 1.0%

Langlopende spaardeposito's

De rentes op langlopende deposito's zijn eveneens flink gedaald. Bij een deposito met een looptijd van 5 jaar is de gemiddelde rente momenteel 2,85%. Begin dit jaar was dat nog 3,58%.